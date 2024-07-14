Анималистичный френч — популярный маникюр «лето-2024»

Posted 14 июля, 14:36
Published 14 июля, 14:36
Modified 10 сентября, 03:52
Updated 10 сентября, 03:52
Ногти с анималистичным принтом в сезоне лето-2024 предлагают более стильную альтернативу, если мы не хотим носить этот образ с головы до ног. Этот маникюр является идеальным сочетанием шика и моды, поскольку сочетает в себе два тренда — французский маникюр и животный принт, который отрисовывается на кончиках ногтей.
Ногти имеют максимально нейтральный характер за счет бежевой базы, но при этом дают намек на характер «тигрицы» своим эффектным элементом. На данный момент существует много вариаций этого тренда — от четких линий, до леопардового амбре и включения дополнительных цветов в дизайн маникюра.
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