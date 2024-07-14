Анималистичный френч — популярный маникюр «лето-2024»

Ногти с анималистичным принтом в сезоне лето-2024 предлагают более стильную альтернативу, если мы не хотим носить этот образ с головы до ног. Этот маникюр является идеальным сочетанием шика и моды, поскольку сочетает в себе два тренда — французский маникюр и животный принт, который отрисовывается на кончиках ногтей.