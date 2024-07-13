Топ-6 цветов для маникюра: хиты лета 2024 года

Хочется чего-то нежного, стильного и в то же время интересного? Выбирайте лавандовый маникюр, который летом 2024 года остается в тренде. Его преимущество — универсальность: цвет прекрасно сочетается с различными оттенками и уместен в любых образах, от офисного до вечернего. С ним можно экспериментировать, например выбрать основу лавандового цвета для интересных рисунков и наклеек. Можно выбирать и однотонный лавандовый маникюр, который смотрится женственно и очень аккуратно.