Топ-6 цветов для маникюра: хиты лета 2024 года

Posted 13 июля, 17:31
Published 13 июля, 17:31
Modified 10 сентября, 03:48
Updated 10 сентября, 03:48
Соскучились по чему-то яркому и броскому? Сделайте стильный маникюр желтого цвета — это стопроцентный хит лета 2024 года. Именно такой цвет выбирают селебрити и популярные блогеры: убедитесь сами, изучив фотографии в их соцсетях. Самый интересный оттенок, который точно заслуживает вашего внимания этим летом, — цвет сливочного масла. На ногтях он смотрится бесподобно.
Хочется чего-то нежного, стильного и в то же время интересного? Выбирайте лавандовый маникюр, который летом 2024 года остается в тренде. Его преимущество — универсальность: цвет прекрасно сочетается с различными оттенками и уместен в любых образах, от офисного до вечернего. С ним можно экспериментировать, например выбрать основу лавандового цвета для интересных рисунков и наклеек. Можно выбирать и однотонный лавандовый маникюр, который смотрится женственно и очень аккуратно.
Когда, как не летом, делать маникюр с эффектным переливающимся лаком, который особенно интересно смотрится на солнце? Выбирайте такое покрытие смело — например, голографическое. Ваш маникюр с разных сторон будет мерцать разными оттенками — зеленым, розовым, лиловым и даже серебристым. Внимание к вашему образу гарантировано. А чтобы сделать маникюр еще более оригинальным, дополните его дизайном черного цвета.
Еще один цвет, идеальный для летнего образа и настроения, — ярко-розовый. Он вернулся в моду в 2023 году, когда на экраны вышел фильм «Барби», и сохраняет позиции до сих пор. Розовый цвет уместен в рамках total look, когда в аналогичной гамме выдержана и одежда, и аксессуары, и в качестве акцента — например в виде яркого маникюра.
Летом вовсе не обязательно ориентироваться на яркость — в моде остаются и более благородные и элегантные оттенки. В их числе — светло-бежевый цвет, который можно выбрать для стильного и женственного маникюра. Это идеальный вариант для тех, кто успел устать от нюдовых покрытий. Советуем рассмотреть бежевый лак с легким оранжевым оттенком.
Один из самых горячих маникюрных трендов лета 2024 года — перламутр. Такое покрытие смотрится очень изящно, женственно и умеренно ярко. Оно красиво переливается и делает ногти жемчужными. Мастера советуют наносить перламутровый лак поверх френча, чтобы сделать маникюр еще более интересным и стильным.
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