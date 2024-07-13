newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля, 17:31

Published 13 июля, 17:31

Modified 10 сентября, 03:48

Updated 10 сентября, 03:48

Топ-6 цветов для маникюра: хиты лета 2024 года

Топ-6 цветов для маникюра: хиты лета 2024 года

13 июля 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney
Топ-6 цветов для маникюра: хиты лета 2024 года
Лето в разгаре, и если вы еще не успели протестировать самые модные цвета для маникюра в этом сезоне — самое время это сделать! Рассказываем, какой оттенок лака в тренде.

Желтый

Соскучились по чему-то яркому и броскому? Сделайте стильный маникюр желтого цвета — это стопроцентный хит лета 2024 года. Именно такой цвет выбирают селебрити и популярные блогеры: убедитесь сами, изучив фотографии в их соцсетях. Самый интересный оттенок, который точно заслуживает вашего внимания этим летом, — цвет сливочного масла. На ногтях он смотрится бесподобно.

Сделайте стильный желтый маникюр (цвет сливочного масла) — это стопроцентный хит лета 2024 годаСделайте стильный желтый маникюр (цвет сливочного масла) — это стопроцентный хит лета 2024 года
Сделайте стильный желтый маникюр (цвет сливочного масла) — это стопроцентный хит лета 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

Лавандовый

Хочется чего-то нежного, стильного и в то же время интересного? Выбирайте лавандовый маникюр, который летом 2024 года остается в тренде. Его преимущество — универсальность: цвет прекрасно сочетается с различными оттенками и уместен в любых образах, от офисного до вечернего. С ним можно экспериментировать, например выбрать основу лавандового цвета для интересных рисунков и наклеек. Можно выбирать и однотонный лавандовый маникюр, который смотрится женственно и очень аккуратно.

Выбирайте лавандовый маникюр, который летом 2024 года остается в трендеВыбирайте лавандовый маникюр, который летом 2024 года остается в тренде
Выбирайте лавандовый маникюр, который летом 2024 года остается в тренде. Фото: Изображение Midjourney

Переливающийся лак

Когда, как не летом, делать маникюр с эффектным переливающимся лаком, который особенно интересно смотрится на солнце? Выбирайте такое покрытие смело — например, голографическое. Ваш маникюр с разных сторон будет мерцать разными оттенками — зеленым, розовым, лиловым и даже серебристым. Внимание к вашему образу гарантировано. А чтобы сделать маникюр еще более оригинальным, дополните его дизайном черного цвета.

С голографическим маникюром ваши ногти с разных сторон будут мерцать разными оттенкамиС голографическим маникюром ваши ногти с разных сторон будут мерцать разными оттенками
С голографическим маникюром ваши ногти с разных сторон будут мерцать разными оттенками. Фото: Изображение Midjourney

Насыщенный розовый

Еще один цвет, идеальный для летнего образа и настроения, — ярко-розовый. Он вернулся в моду в 2023 году, когда на экраны вышел фильм «Барби», и сохраняет позиции до сих пор. Розовый цвет уместен в рамках total look, когда в аналогичной гамме выдержана и одежда, и аксессуары, и в качестве акцента — например в виде яркого маникюра.

Еще один цвет, идеальный для летнего образа и настроения, — ярко-розовыйЕще один цвет, идеальный для летнего образа и настроения, — ярко-розовый
Еще один цвет, идеальный для летнего образа и настроения, — ярко-розовый. Фото: Изображение Midjourney

Светло-бежевый

Летом вовсе не обязательно ориентироваться на яркость — в моде остаются и более благородные и элегантные оттенки. В их числе — светло-бежевый цвет, который можно выбрать для стильного и женственного маникюра. Это идеальный вариант для тех, кто успел устать от нюдовых покрытий. Советуем рассмотреть бежевый лак с легким оранжевым оттенком.

Летом вовсе не обязательно ориентироваться на яркость — в моде остаются и более благородные и элегантные оттенки. в их числе — светло-бежевый цветЛетом вовсе не обязательно ориентироваться на яркость — в моде остаются и более благородные и элегантные оттенки. в их числе — светло-бежевый цвет
Летом вовсе не обязательно ориентироваться на яркость — в моде остаются и более благородные и элегантные оттенки. в их числе — светло-бежевый цвет. Фото: Изображение Midjourney

Перламутр

Один из самых горячих маникюрных трендов лета 2024 года — перламутр. Такое покрытие смотрится очень изящно, женственно и умеренно ярко. Оно красиво переливается и делает ногти жемчужными. Мастера советуют наносить перламутровый лак поверх френча, чтобы сделать маникюр еще более интересным и стильным.

Один из самых горячих маникюрных трендов лета 2024 года — перламутрОдин из самых горячих маникюрных трендов лета 2024 года — перламутр
Один из самых горячих маникюрных трендов лета 2024 года — перламутр. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Маникюр
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика