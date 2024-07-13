Бывшая Моргенштерна* Дилара показала округлившийся живот

Posted 13 июля, 10:48
Published 13 июля, 10:48
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Больше года Дилара Зинатуллина встречается с блогером Бустером. Вчера пара опубликовала в соцсетях фотографии, которые вызвали бурю обсуждений. На снимках заметен округлившийся живот, однако сама девушка предпочла оставить это без комментариев, что еще больше подогрело интерес подписчиков.
Фотографии вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей Сети. Одни начали поздравлять Дилару с предполагаемой беременностью.
— Можно поздравлять или это пельмени? — спрашивает один из пользователей.
Другие же считают, что это просто способ привлечь внимание.
Дилара и Бустер теперь открыто демонстрируют свои чувства на публике, несмотря на то, что ранее заявляли об отсутствии планов на свадьбу. 24-летняя звезда социальных сетей ранее была замужем за скандально известным рэпером Моргенштерном*, но их брак продлился менее года. После развода казалось, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, однако это оказалось не так. Моргенштерн* публично обвинил бывшую жену в меркантильности, намекнув, что она была рядом с ним исключительно из-за финансовой выгоды и популярности.
В свою очередь, девушка всегда старалась говорить о Моргенштерне* с уважением.
— Любовь — это нечто большее, чем просто желание быть рядом, страсть или общее положительное отношение к человеку. Любовь — это когда ты искренне желаешь, чтобы ему было хорошо, независимо от возможных конфликтов и обид между вами, — рассуждала она.
Теперь все только и ждут, когда Дилара или Бустер сделают официальное заявление. Будет ли это новость о скором прибавлении в семье или просто очередной способ удержать внимание публики — покажет время.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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