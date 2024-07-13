Бывшая Моргенштерна* Дилара показала округлившийся живот

Дилара и Бустер теперь открыто демонстрируют свои чувства на публике, несмотря на то, что ранее заявляли об отсутствии планов на свадьбу. 24-летняя звезда социальных сетей ранее была замужем за скандально известным рэпером Моргенштерном*, но их брак продлился менее года. После развода казалось, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, однако это оказалось не так. Моргенштерн* публично обвинил бывшую жену в меркантильности, намекнув, что она была рядом с ним исключительно из-за финансовой выгоды и популярности.