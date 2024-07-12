Пять модных правил офисного дресс-кода, которые пора прекратить соблюдать

Раньше любая бижутерия, кроме самой незаметной и минималистичной, в офисе не приветствовалась. Но теперь модницы могут надевать на работу серьги-капли, браслеты-каффы и печатки, дополняя ими ставшие привычными деловые костюмы. В перечне нежелательных офисных украшений при этом по-прежнему находятся блестящие чокеры и объемные колье, которые лучше приберечь для вечеринки.