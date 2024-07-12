Пять модных правил офисного дресс-кода, которые пора прекратить соблюдать

Posted 12 июля, 18:44
Published 12 июля, 18:44
Modified 10 сентября, 03:50
Updated 10 сентября, 03:50
Как сообщает peopletalk.ru, стилисты советуют сочетать традиционный брючный костюм с белоснежной футболкой и находящимися сейчас на пике моды слингбэками. Еще один вариант — черное платье-футляр и тонкий пояс. Главное — учитывать, что некоторые модные правила офисного дресс-кода устарели и от них легко можно отказаться. Стилисты перечислили пять таких неактуальных на сегодня правил.
Ранее ограничения касались таких летних моделей, как мюли, босоножки и сабо. Однако сейчас их смело можно носить в офис, но от такой расслабленной обуви, как спортивные сандалии или вьетнамки, лучше все же отказаться.
Раньше любая бижутерия, кроме самой незаметной и минималистичной, в офисе не приветствовалась. Но теперь модницы могут надевать на работу серьги-капли, браслеты-каффы и печатки, дополняя ими ставшие привычными деловые костюмы. В перечне нежелательных офисных украшений при этом по-прежнему находятся блестящие чокеры и объемные колье, которые лучше приберечь для вечеринки.
Юбка-карандаш всегда считалась чуть ли не единственной допустимой офисной юбкой. Но ей на смену уже пришли костюмные юбки макси, которые можно дополнить тонким ремнем, и модели мини длиной до середины бедра.
В отличие от 2000-х, сейчас луки с открытыми плечами в компаниях с дресс-кодом допустимы — в такие комплекты можно включать лонгсливы и боди со спущенной линией плеч. В списке запретов, как и ранее, — внушительное декольте и вырезы на спине.
Если носить колготки на работу летом неудобно, их допустимо заменить на черные капроновые гольфы, дополняющие юбку длиной выше колена.
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