Как высушить волосы феном дома так, как в салоне

Posted 12 июля, 12:07
Published 12 июля, 12:07
Modified 10 сентября, 03:47
Updated 10 сентября, 03:47
Основной секрет той самой салонной укладки — увлажнение волос непосредственно перед сушкой. Так что нанесите любую маску с питательным составом на пряди либо используйте кондиционер, и оставьте средство на волосах буквально на десять минут, а после смойте водой, желательно прохладной.
Для сушки волос феном используйте термозащиту — тогда горячий воздух на нанесет прядям вреда. Это обязательный этап, который обеспечит не только эффектную укладку, но и здоровье вашим волосам.
Наверняка вы обращали внимание, что в салонах ваши волосы укладывают на фен-щетку, а не на обычный фен. Разница действительно есть. После такой укладки волосы становятся идеально гладкими и прямыми. Так что приобретите фен-щетку, чтобы делать салонную укладку дома.
Этот совет имеет отношение к вам, если ваши волосы склонны к сухости, часто путаются, вьются. Перед укладкой и после нее используйте масло — желательно выбрать несмываемое. Средство обеспечит вашим волосам увлажнение, сделает их ухоженными, гладкими, придаст красивый блеск.
Чтобы придать волосам объем, при укладке можно использовать спрей. Он обеспечит густоту и плотность.
Круглая расческа — аксессуар, незаменимый для придания волосам прикорневого объема непосредственно в процессе сушки. Ее нужно использовать у корней волос, при этом теплый воздух из фена должен поступать на тот же участок. Слегка приподнимая волосы вверх, на одном месте фиксируйте их в течение нескольких секунд, и дальше делайте то же самое с другими прядями.
Хотите сохранить эффектную укладку надолго? Используйте специальный лосьон для волос. Он придаст прическе объем и зафиксирует пряди, сделает их устойчивыми к воздействию влаги и ветра.
Постарайтесь отказаться от использования лака сильной фиксации. Он отлично держит прическу, однако склеивает пряди, что крайне нежелательно, если вы сушите волосы феном. Такой лак имеет смысл использовать при создании вечерних причесок. В качестве повседневного средства больше подойдет лак со средней фиксацией.
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