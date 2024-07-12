Как высушить волосы феном дома так, как в салоне

Круглая расческа — аксессуар, незаменимый для придания волосам прикорневого объема непосредственно в процессе сушки. Ее нужно использовать у корней волос, при этом теплый воздух из фена должен поступать на тот же участок. Слегка приподнимая волосы вверх, на одном месте фиксируйте их в течение нескольких секунд, и дальше делайте то же самое с другими прядями.