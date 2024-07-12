Это лето будет ярким и запоминающимся: 7 главных трендов летнего макияжа

Posted 12 июля, 11:04
Published 12 июля, 11:04
Modified 10 сентября, 03:47
Updated 10 сентября, 03:47
Идеальная «кукольная» кожа в стиле Барби — главный тренд лета-2024. Для создания такого макияжа понадобится несколько жидких текстур хайлайтеров холодных оттенков. В повседневной жизни постоянно применять такой мейкап довольно сложно. В качестве альтернативы стилисты советуют слегка проработать кожу лица тоном и немного подсветить выделяющиеся части хайлайтером.
Натуральность четко удерживает свои позиции в главных трендах макияжа. Это не значит, что нужно вовсе отказаться от мейкапа. Главный принцип — минимум косметики, но максимум уходовых средств.
Бьюти-стилисты советуют выбирать для летнего мейкапа — 2024 косметику plant-based на растительной основе. Из этой серии можно выбрать мягкие тональные средства и консилеры, которые защищают и ухаживают за кожей.
Макияж в стиле Барби остается в тренде летом-2024. Главный принцип — румяна яркого розового оттенка, которые используются не только на щеках, но и на губах, а еще и в качестве теней для глаз.
По-настоящему вкусная летняя тенденция 2024 года: красные румяна плюс помада клубничного оттенка. Бьюти-эксперты советуют отдавать предпочтение плотным текстурам и насыщенным ягодным оттенкам.
Фишка летнего мейкапа — яркий ягодный цвет губ без строгих контуров. Такого эффекта можно достичь, совмещая легкие помады с полупрозрачной текстурой.
Ресницы — один из главных элементов летнего мейкапа. Здесь есть несколько трендовых вариантов:
Используем технику «смоки айз». Тщательно прорисовывается контур глаз с плавными переходами от темных до светлых оттенков — должен получиться эффект дымки. Для мейкапа не подойдут черные, темные цвета. Он выполняется в бронзовых либо кирпичных оттенках.
Универсальный мейкап на все случаи жизни. В тренде — нежно-розовые оттенки теней, румян и помады. Еще один вариант — чистое лицо без макияжа с монохромными губами и скулами.
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