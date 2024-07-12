Агой — недорогой курорт Краснодарского края для уютного отдыха

Posted 12 июля, 04:11
Published 12 июля, 04:11
Modified 10 сентября, 03:46
Updated 10 сентября, 03:46
Первое, что привлекает отдыхающих в Агой, — здесь нет толп шумных туристов. Именно поэтому цены на жилье здесь довольно приемлемые по сравнению с другими морскими курортами Краснодарского края.
Но для летнего отдыха есть всё необходимое: теплое и чистое море, пляжи и природные красоты. Туристы отмечают, что в Агое море чище, чем на других черноморских курортах, а прибрежная зона довольно большая и позволяет спокойно расположиться на пляже, не теснясь с другими отдыхающими.
Пляжей здесь несколько, и все они оборудованы: есть лежаки, раздевалки, бунгало, зонтики, душевые, туалеты. Можно арендовать парусник, гидроцикл и катамаран, для детей работают надувные горки и аттракционы.
Любителям морских активностей стоит отправиться на дикий пляж около скалы Киселева — здесь можно порыбачить, половить мидий, заняться дайвингом или снорклингом. Но пляжная инфраструктура здесь отсутствует, зато можно полюбоваться живописными скалами и кристально прозрачным морем.
Некоторые туристы сетуют на то, что в Агое недостаточно развлечений и очень скучно. Здесь действительно нет набережной, ресторанов, парков, клубов, современных пляжных развлечений. Зато поблизости очень много природных достопримечательностей, куда можно отправиться на экскурсию. Например, скала Киселева, у подножия которой снималась знаменитая сцена из «Бриллиантовой руки», Агойские водопады, лесопарк Кадош и др.
Кроме того, в окрестностях Агоя есть немало развлечений, среди которых веревочный парк на Агойском перевале, дельфинарий и аквапарк в Небуге, страусиное ранчо у аула Агуй-Шапсуг.
Отдых в Агое не подойдет туристам, жаждущим активной курортной жизни и привыкшим к развитой инфраструктуре. Зато здесь понравится семейным парам с детьми, ценящим спокойный уют, спокойные морские закаты, чистый воздух и девственную природу.
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