Агой — недорогой курорт Краснодарского края для уютного отдыха

Некоторые туристы сетуют на то, что в Агое недостаточно развлечений и очень скучно. Здесь действительно нет набережной, ресторанов, парков, клубов, современных пляжных развлечений. Зато поблизости очень много природных достопримечательностей, куда можно отправиться на экскурсию. Например, скала Киселева, у подножия которой снималась знаменитая сцена из «Бриллиантовой руки», Агойские водопады, лесопарк Кадош и др.