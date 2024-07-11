Стало известно, почему бабушки любят больше внуков, чем своих детей

Posted 11 июля, 06:05
Published 11 июля, 06:05
Modified 9 сентября, 23:38
Updated 9 сентября, 23:38
Воспитывая своих детей, женщины, как правило, погружены в кучу разных забот. Нужно совмещать карьеру, материнство, быт, не забывать и о собственном развитии. На детей времени остается очень мало, проводить его полноценно удается нечасто. После выхода на пенсию многие заботы позади, и женщина может отдаться заботе о внуках на все сто процентов. У нее много свободного времени, она не нервничает из-за рабочих проблем, оттого и ее общение с малышами становится очень продуктивным, появляются взаимная любовь и привязанность.
Когда строгие воспитательные меры уже были применены в отношении собственных детей, женщинам больше всего на свете хочется баловать внуков, радовать их, жалеть, окружать теплом и заботой. Часто бабушки заступаются, когда родители наказывают отпрысков. Это создает у внуков ощущение безопасности и комфорта. Зачастую бабушки и внуки выступают верными союзниками. Ребята знают, что всегда получат поддержку со стороны старшего поколения.
Бывает и так, что внуки становятся для бабушки фактически детьми. Так бывает, когда мать-одиночка все время уделяет работе, чтобы прокормить семью, а за ребенком присматривает бабушка. Именно она приходит к нему на утренники, играет с ним в развивающие игры, водит на секции и кружки. То есть малыш растет и развивается у нее на глазах — это наполняет ее сердце безусловной любовью.
Опять же в силу возраста и накопленного опыта пожилые женщины способны отдавать внуку больше спокойной и радостной любви, нежели молодые мамы.
Именно с бабушками и дедушками внуки впервые учатся создавать что-то своими руками, потому что у родителей на обучение отпрысков часто нет времени. Бабушки учат девочек кулинарить, вязать, шить, ухаживать за цветами, создавать уют в доме.
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