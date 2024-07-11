Стало известно, почему бабушки любят больше внуков, чем своих детей

Воспитывая своих детей, женщины, как правило, погружены в кучу разных забот. Нужно совмещать карьеру, материнство, быт, не забывать и о собственном развитии. На детей времени остается очень мало, проводить его полноценно удается нечасто. После выхода на пенсию многие заботы позади, и женщина может отдаться заботе о внуках на все сто процентов. У нее много свободного времени, она не нервничает из-за рабочих проблем, оттого и ее общение с малышами становится очень продуктивным, появляются взаимная любовь и привязанность.