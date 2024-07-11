5 трендов делового стиля 2024 года для образов в офисе

Posted 11 июля, 12:35
Published 11 июля, 12:35
Modified 10 сентября, 03:45
Updated 10 сентября, 03:45
Сочетание одежды одного цвета или нескольких оттенков того же цвета по-прежнему в тренде. Классику, то есть черные, белые и серые комплекты, разнообразьте текстурой — матовыми, блестящими тканями. Яркости образу придает контрастная деталь — например туфли или галстук другого цвета.
В нынешнем сезоне главный офисный цвет — коричневый: все оттенки от горького шоколада до нежного латте. Сочетайте разные оттенки коричневого в одном образе, создавая монохромные решения.
Сохраните офисный стиль, добавив образу акцент. В тренде 2024 года — прямые юбки с асимметричным вырезом или кроем, офисные платья с неровным вырезом, пиджаки с перекрестными застежками.
При асимметрии используйте один цвет для создания образа. Например, черные прямые брюки с черным жакетом с асимметричной застежкой плюс черные ботильоны с острым носом. Или белое платье-рубашка, светлый тренч с асимметричным низом и сапоги-трубы в тон.
Эксперты прогнозируют укрепление позиций строгого брючного костюма, но с переосмыслением цветовой гаммы. Король подиума — белый костюм, но офисное «однообразие» разбавляют и яркие сложные цвета: коралловый, зеленый, синий, бордовый.
Широкоплечие костюмы со строгой юбкой до колена либо прямыми брюками — образ сильной деловой женщины. Минимализм, сдержанные цвета, небольшие золотые украшения и натуральные ткани придают образу роскошь. Строгий стиль разбавьте тонкой блузой или водолазкой контрастного цвета.
Стиль «библиотекарши» стабильно популярен. Главные элементы: юбки ниже колена или брюки 7/8, обувь без каблука, уютные шерстяные кардиганы, теплые оттенки шоколадного, английская клетка или затейливый горошек.
Важная деталь: библиокор — это не про минимализм. Образ должен быть сложен и проработан до мелких деталей и соответствовать истинной ретроэлегантности.
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