Вы никогда не разбогатеете, если будете делать это: 6 привычек бедных

Бедные живут так, будто будущее никогда не наступит. Сыт, обут, одет, есть крыша над головой — этого вполне достаточно для комфортной жизни. Планировать на перспективу — это не их конек. Они не создают пассивы на будущее и не задумываются, что будет завтра, если вдруг они потеряют работу или трудоспособность.