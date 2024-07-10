Вы никогда не разбогатеете, если будете делать это: 6 привычек бедных

Posted 10 июля, 07:55
Published 10 июля, 07:55
Modified 10 сентября, 03:42
Updated 10 сентября, 03:42
Бедные зацикливаются на проблемах, часто примеряя на себя роль жертвы. Например, если человеку не нравится работа, то он будет бесконечно ныть и жаловаться на нее, но никогда не поменяет. Успешный человек сосредоточится на решении проблемы и начнет искать новую работу.
Бедные люди пытаются соответствовать стереотипам богатых и тратят непозволительно много средств на спонтанные покупки. Они стремятся купить автомобиль, но не учитывают, что это потянет за собой расходы на бензин, страховку, обслуживание авто. Они легко залезают в кредиты и занимают деньги у соседей, тратят средства, которых у них нет.
Богатые люди знают, что самые выгодные инвестиции — инвестиции в себя. Они не стоят на месте, пытаются обучиться чему-то новому, не жалеют сил и денег на получение нового опыта и знаний. Бедные считают, что прекрасны сами по себе, поэтому не пытаются совершенствоваться.
Богатый человек добивается успеха, потому что стремится стать лучшим в своем деле. А бедные люди сосредотачиваются на зарабатывании денег, не повышая и не развивая свои личностные качества и навыки.
Бедные живут так, будто будущее никогда не наступит. Сыт, обут, одет, есть крыша над головой — этого вполне достаточно для комфортной жизни. Планировать на перспективу — это не их конек. Они не создают пассивы на будущее и не задумываются, что будет завтра, если вдруг они потеряют работу или трудоспособность.
Именно бедные — самая большая аудитория бесконечных сериалов. У богатого человека график расписан настолько, что у него просто нет времени на просмотр нескольких сезонов сериала или роликов в YouTube. Пока бедный будет сливать свое время на видеоигры, богатый потратит его на саморазвитие или здоровье.
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