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Posted 10 июля, 07:55

Published 10 июля, 07:55

Modified 10 сентября, 03:42

Updated 10 сентября, 03:42

Вы никогда не разбогатеете, если будете делать это: 6 привычек бедных

Вы никогда не разбогатеете, если будете делать это: 6 привычек бедных

10 июля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Вы никогда не разбогатеете, если будете делать это: 6 привычек бедных
Существуют привычки, которые свойственны только бедным людям. Богатые избегают их и добиваются успеха, поскольку смотрят на жизнь под другим углом.

Видят проблемы, но не их решение

Бедные зацикливаются на проблемах, часто примеряя на себя роль жертвы. Например, если человеку не нравится работа, то он будет бесконечно ныть и жаловаться на нее, но никогда не поменяет. Успешный человек сосредоточится на решении проблемы и начнет искать новую работу.

Живут не по средствам

Бедные люди пытаются соответствовать стереотипам богатых и тратят непозволительно много средств на спонтанные покупки. Они стремятся купить автомобиль, но не учитывают, что это потянет за собой расходы на бензин, страховку, обслуживание авто. Они легко залезают в кредиты и занимают деньги у соседей, тратят средства, которых у них нет.

Бедные люди пытаются соответствовать стереотипам богатых и тратят непозволительно много средств на спонтанные покупкиБедные люди пытаются соответствовать стереотипам богатых и тратят непозволительно много средств на спонтанные покупки
Бедные люди пытаются соответствовать стереотипам богатых и тратят непозволительно много средств на спонтанные покупки. Фото: Изображение Midjourney

Не хотят развиваться и учиться

Богатые люди знают, что самые выгодные инвестиции — инвестиции в себя. Они не стоят на месте, пытаются обучиться чему-то новому, не жалеют сил и денег на получение нового опыта и знаний. Бедные считают, что прекрасны сами по себе, поэтому не пытаются совершенствоваться.

Радуются деньгам, но не радуются работе

Богатый человек добивается успеха, потому что стремится стать лучшим в своем деле. А бедные люди сосредотачиваются на зарабатывании денег, не повышая и не развивая свои личностные качества и навыки.

Бедные люди сосредотачиваются на зарабатывании денег, не повышая и не развивая свои личностные качества и навыкиБедные люди сосредотачиваются на зарабатывании денег, не повышая и не развивая свои личностные качества и навыки
Бедные люди сосредотачиваются на зарабатывании денег, не повышая и не развивая свои личностные качества и навыки. Фото: Изображение Midjourney

Живут одним днем

Бедные живут так, будто будущее никогда не наступит. Сыт, обут, одет, есть крыша над головой — этого вполне достаточно для комфортной жизни. Планировать на перспективу — это не их конек. Они не создают пассивы на будущее и не задумываются, что будет завтра, если вдруг они потеряют работу или трудоспособность.

Сливают время впустую

Именно бедные — самая большая аудитория бесконечных сериалов. У богатого человека график расписан настолько, что у него просто нет времени на просмотр нескольких сезонов сериала или роликов в YouTube. Пока бедный будет сливать свое время на видеоигры, богатый потратит его на саморазвитие или здоровье.

#Алина Ибрагимова#Общество#Деньги#Успех#Привычки#Все материалы авторов#Психология#Богатство
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