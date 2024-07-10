Раскрыт эффективный способ снижения артериального давления с помощью простой техники

Posted 10 июля, 11:24
Published 10 июля, 11:24
Modified 10 сентября, 03:42
Updated 10 сентября, 03:42
Исследования показали, что на снижение АД положительно влияют тренировки по увеличению силы хвата — когда нужно постараться сжать кисть как можно сильнее и несколько секунд удерживать мышцы руки в таком напряженном состоянии. Для достижения желаемого эффекта необходимо совершать 8—12 повторений два-три раза в неделю.
В частности, у людей с высоким артериальным давлением, которые в течение нескольких недель выполняли это упражнение, показатели АД начали неуклонно снижаться. По мнению ученых, это вызвано реакцией тела человека на нагрузку, в результате чего кровеносные сосуды становятся более эластичными.
Тренировка силы хвата — изометрическое сокращение. Когда мышцы одновременно и резко сокращаются, сосуды сжимаются — кровь не может через них пробиться. В итоге на короткое время давление становится очень высоким, и организм в ответ начинает «совершенствовать» кровеносные сосуды, делая их более податливыми. Со временем стенки сосудов укрепятся, и давление стабилизируется.
Напомним, частое повышение артериального давления (гипертония) представляет опасность для человека, так как в результате увеличивается риск сердечных заболеваний, инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, заболеваний почек и сосудистой деменции.
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