Раскрыт эффективный способ снижения артериального давления с помощью простой техники

Тренировка силы хвата — изометрическое сокращение. Когда мышцы одновременно и резко сокращаются, сосуды сжимаются — кровь не может через них пробиться. В итоге на короткое время давление становится очень высоким, и организм в ответ начинает «совершенствовать» кровеносные сосуды, делая их более податливыми. Со временем стенки сосудов укрепятся, и давление стабилизируется.