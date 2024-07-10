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Posted 10 июля, 12:56

Published 10 июля, 12:56

Modified 10 сентября, 03:42

Updated 10 сентября, 03:42

Эти 4 летние прически невероятно популярны в 2024 году: от боба до волн русалочки

Эти 4 летние прически невероятно популярны в 2024 году: от боба до волн русалочки

10 июля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Главные летние тенденции для коротких и длинных волос, которые невероятно популярны в этом году. Какие прически выбирают звезды, чтобы выглядеть на 100% — в материале NEWIA,

Прошлый год был богат на ностальгию — кудрявую челку 80-х, стрижки пикси 90-х и «бабочка». Эти прически по-прежнему будут актуальны в 2024 году, но уже с середины года можно заметить более изящные и гладкие образы. Стрижки длиной до плеч теперь имеют отполированный вид, локоны зализаны и увлажнены маской, а завитки «русалочки» получают естественным способом без применения щипцов.

Новые тенденции причесок можно видеть повсюду — на знаменитостях, блогерах и модных инфлюэнсерах, которые доказывают, что простота и форма имеет большее значение. Мы расскажем о тенденциях, которые стремительно набирают популярность.

1. ВОЛОСЫ РУСАЛКИ

Разноцветное окрашивание волос в стиле русалочкаРазноцветное окрашивание волос в стиле русалочка
Разноцветное окрашивание волос в стиле русалочка. Фото: Изображение Midjourney

Этот летний образ вдохновлен волшебными мифическими существами. В нем сочетаются свободные, струящиеся волны с яркими прядями волос, такими как зеленый, фиолетовый и синий.

Тенденции цвета волос «русалка» можно добиться, попросив своего колориста покрасить волосы в выбранные вами тона. Этот стиль также дает прекрасную возможность для создания фотосессий на воде в естественной природе и попробовать себя в образе русалки.

2. ПРИЧЕСКА, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ УКЛАДКИ

Зачесанные волосы в пучокЗачесанные волосы в пучок
Зачесанные волосы в пучок. Фото: Изображение Midjourney

Процедуры по уходу за волосами популярны как никогда. Этим летом мы повсюду видим волосы, которые обходятся без укладки. Пряди просто зачесаны назад с помощью масок для волос, масел и несмываемых кондиционеров.

Одним из вариантов такого тренда является гладкий низкий пучок, который идеально подходит для жарких дней, работы дома и в перерывах между мытьем волос. Такая прическа с использованием уходовых средств — отличная альтернатива использованию фиксирующих гелей, которые не дают волосам дышать.

3. ПРЯМОЙ БОБ

Клиенты салонов красоты в этом году как никогда просят более простые стрижки. Тупой боб — это воплощение изящества и аккуратности, которые можно добиться при помощи выпрямление волос.

Для получения идеальной укладки этой разновидности каре рекомендуется использовать шампунь и кондиционер, соответствующие вашему типу волос. Перед сушкой феном нанесите термоспрей или сыворотку с растительными компонентами, чтобы защитить локоны от теплового воздействия.

4. ПЛЯЖНЫЕ ВОЛНЫ БЕЗ ПЛОЙКИ

Пляжные волны без плойкиПляжные волны без плойки
Пляжные волны без плойки. Фото: Изображение Midjourney

Пляжные волны, которые создаются без нагревательных щипцов и плоек, идеальная летняя прическа, независимо от длины и текстуры волос. Чтобы добиться такого эффекта убедитесь, что волосы сухие на 80%. Обработайте пряди питательным маслом, разделите волосы на 2-3 пучка и скрутите их. Закрепите пучки и оставьте на ночь. Утром после пробуждения распутайте каждую прядь и расчешите расческой с широкими зубьями. Нанесите спрей для блеска, чтобы придать волосам глянцевый вид.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Тренды 2024#Прическа#Бьюти-тренд
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