Эти 4 летние прически невероятно популярны в 2024 году: от боба до волн русалочки

Прошлый год был богат на ностальгию — кудрявую челку 80-х, стрижки пикси 90-х и «бабочка». Эти прически по-прежнему будут актуальны в 2024 году, но уже с середины года можно заметить более изящные и гладкие образы. Стрижки длиной до плеч теперь имеют отполированный вид, локоны зализаны и увлажнены маской, а завитки «русалочки» получают естественным способом без применения щипцов.