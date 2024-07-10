Эти 4 летние прически невероятно популярны в 2024 году: от боба до волн русалочки

Posted 10 июля, 12:56
Published 10 июля, 12:56
Modified 10 сентября, 03:42
Updated 10 сентября, 03:42
Прошлый год был богат на ностальгию — кудрявую челку 80-х, стрижки пикси 90-х и «бабочка». Эти прически по-прежнему будут актуальны в 2024 году, но уже с середины года можно заметить более изящные и гладкие образы. Стрижки длиной до плеч теперь имеют отполированный вид, локоны зализаны и увлажнены маской, а завитки «русалочки» получают естественным способом без применения щипцов.
Новые тенденции причесок можно видеть повсюду — на знаменитостях, блогерах и модных инфлюэнсерах, которые доказывают, что простота и форма имеет большее значение. Мы расскажем о тенденциях, которые стремительно набирают популярность.
Этот летний образ вдохновлен волшебными мифическими существами. В нем сочетаются свободные, струящиеся волны с яркими прядями волос, такими как зеленый, фиолетовый и синий.
Тенденции цвета волос «русалка» можно добиться, попросив своего колориста покрасить волосы в выбранные вами тона. Этот стиль также дает прекрасную возможность для создания фотосессий на воде в естественной природе и попробовать себя в образе русалки.
Процедуры по уходу за волосами популярны как никогда. Этим летом мы повсюду видим волосы, которые обходятся без укладки. Пряди просто зачесаны назад с помощью масок для волос, масел и несмываемых кондиционеров.
Одним из вариантов такого тренда является гладкий низкий пучок, который идеально подходит для жарких дней, работы дома и в перерывах между мытьем волос. Такая прическа с использованием уходовых средств — отличная альтернатива использованию фиксирующих гелей, которые не дают волосам дышать.
Клиенты салонов красоты в этом году как никогда просят более простые стрижки. Тупой боб — это воплощение изящества и аккуратности, которые можно добиться при помощи выпрямление волос.
Для получения идеальной укладки этой разновидности каре рекомендуется использовать шампунь и кондиционер, соответствующие вашему типу волос. Перед сушкой феном нанесите термоспрей или сыворотку с растительными компонентами, чтобы защитить локоны от теплового воздействия.
Пляжные волны, которые создаются без нагревательных щипцов и плоек, идеальная летняя прическа, независимо от длины и текстуры волос. Чтобы добиться такого эффекта убедитесь, что волосы сухие на 80%. Обработайте пряди питательным маслом, разделите волосы на 2-3 пучка и скрутите их. Закрепите пучки и оставьте на ночь. Утром после пробуждения распутайте каждую прядь и расчешите расческой с широкими зубьями. Нанесите спрей для блеска, чтобы придать волосам глянцевый вид.
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