Актер Уилл Смит хочет вернуться в киноакадемию после инцидента с Крисом Роком

Posted 10 июля, 07:09
Published 10 июля, 07:09
Modified 10 сентября, 03:42
Updated 10 сентября, 03:42
Ранее его исключили после того, как он вышел на сцену во время церемонии награждения премией «Оскар» и дал пощечину ведущему Крису Року. Так Смит заступился за честь супруги, над которой шутил Рок, передает peopletalk.ru.
Теперь Смит просит руководство академии о снисхождении. Актер надеется, что хорошие сборы его последнего фильма помогут снять с него санкции. Как отметили представили Смита, актер привлекает людей в кинотеатры, в то время как кинобизнес «борется за выживание».
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