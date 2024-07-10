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Posted 10 июля, 07:09

Published 10 июля, 07:09

Modified 10 сентября, 03:42

Updated 10 сентября, 03:42

Актер Уилл Смит хочет вернуться в киноакадемию после инцидента с Крисом Роком

10 июля 2024, 07:09
Американский актер Уилл Смит просит о возвращении в Академию кинематографических искусств и наук.

Ранее его исключили после того, как он вышел на сцену во время церемонии награждения премией «Оскар» и дал пощечину ведущему Крису Року. Так Смит заступился за честь супруги, над которой шутил Рок, передает peopletalk.ru.

Теперь Смит просит руководство академии о снисхождении. Актер надеется, что хорошие сборы его последнего фильма помогут снять с него санкции. Как отметили представили Смита, актер привлекает людей в кинотеатры, в то время как кинобизнес «борется за выживание».

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