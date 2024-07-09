Как отстирать слайм с одежды: всего одно супер-средство и вещь как новая

Posted 9 июля, 19:26
Published 9 июля, 19:26
Modified 10 сентября, 03:41
Updated 10 сентября, 03:41
Хотя приготовление слайма является увлекательным занятием, которое обожают многие дети и даже родители, но его дальнейшее использование доставляет не мало хлопот. Дело в том, что основные ингредиенты — клей и пищевой краситель, способны испортить одежду, которая не подается обычной стирке в машинке.
Как и в случае с большинством пятен, целесообразнее как можно скорее удалять слайм с ткани, пока он не засох. Чем дольше пятно не обрабатывается, тем больше оно въедается и тем труднее его удалить.
После стирки убедитесь, что пятно было удалено, прежде чем сушить одежду. Если пятно все еще осталось, повторите обработку. Не кладите испачканную вещь в сушилку. При высокой температуре пятно застынет и вы никогда его не выведете.
При необходимости повторите данную процедуру.
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