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Posted 9 июля, 19:26

Published 9 июля, 19:26

Modified 10 сентября, 03:41

Updated 10 сентября, 03:41

Как отстирать слайм с одежды: всего одно супер-средство и вещь как новая

9 июля 2024, 19:26
Дети любят изготавливать слаймы, которые потом становятся причиной пятен на одежде, постельном белье, шторах, а также подоконниках и мебели. Рассказываем, как правильно удалять с ткани свежий и засохший слайм.

Хотя приготовление слайма является увлекательным занятием, которое обожают многие дети и даже родители, но его дальнейшее использование доставляет не мало хлопот. Дело в том, что основные ингредиенты — клей и пищевой краситель, способны испортить одежду, которая не подается обычной стирке в машинке.

Мы покажем, как очистить еще влажный слайм и даже после того, как он высохнет.

Что вам понадобится

  • Столовый нож для масла
  • Зубная щетка
  • Столовый уксус
  • Тряпка
  • Стиральный порошок
  • Пищевая сода

Как удалить свежий слайм с одежды

Как и в случае с большинством пятен, целесообразнее как можно скорее удалять слайм с ткани, пока он не засох. Чем дольше пятно не обрабатывается, тем больше оно въедается и тем труднее его удалить.

  1. Соскребите слайм ножом для масла.
  2. Пропитайте пятно уксусом.
  3. Подождите 5-10 минут. Уксус содержит кислоту, которая растворяет слизь. Дайте немного времени, чтобы произошла реакция.
  4. Промокните пятно тканью с добавлением уксуса. Протрите пятно зубной щеткой, если пятно стойкое.
  5. Стирайте предмет одежды как обычно с использованием стирального порошка.
  6. Проверьте пятно перед высыханием.

После стирки убедитесь, что пятно было удалено, прежде чем сушить одежду. Если пятно все еще осталось, повторите обработку. Не кладите испачканную вещь в сушилку. При высокой температуре пятно застынет и вы никогда его не выведете.

Как удалить засохший слайм с одежды

  1. Соскребите слайм ножом с одежды.
  2. Создаем чистящую пасту: смешайте 1 часть пищевой соды с 2 частями уксуса.
  3. Нанесите получившийся состав на пятно тонким слоем, дайте ему высохнуть на воздухе.
  4. Сотрите засохшую пасту, для этого используйте ткань и теплую воду. При необходимости слегка потрите зубной щеткой.
  5. Стирайте как обычно.

При необходимости повторите данную процедуру.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Пятна#Стирка#Удаление пятен#Домоводство
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