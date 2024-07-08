newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 07:18

Published 8 июля, 07:18

Modified 10 сентября, 03:35

Updated 10 сентября, 03:35

Внешний вид Билли Айлиш напугал ее поклонников

8 июля 2024, 07:18
Певица Билли Айлиш выложила в социальной сети снимки, которые заставили ее поклонников серьезно встревожиться.

По сообщению peopletalk.ru, на опубликованных ею фотографиях четко видны странные отметины на теле. Поклонники разглядели на предплечье два следа от укусов и синяк. Однако сама певица никак не прокомментировала размещенные снимки, а только оставила два эмодзи в виде динамита.

Читайте также:
Джей Ло разместила в социальной сети видео с зажигательным танцемПавел Прилучный судится с экс-супругой Агатой Муцениеце за право жить с детьми3 шокирующих суеверных теорий наших предков о теле человека
#Светлана Павлова#Общество#Знаменитости#Социальные сети#Все материалы авторов#Поклонники#Певица
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика