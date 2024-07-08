Внешний вид Билли Айлиш напугал ее поклонников

По сообщению peopletalk.ru, на опубликованных ею фотографиях четко видны странные отметины на теле. Поклонники разглядели на предплечье два следа от укусов и синяк. Однако сама певица никак не прокомментировала размещенные снимки, а только оставила два эмодзи в виде динамита.