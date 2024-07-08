Стрижка с челкой — с нее начнутся перемены к лучшему

Posted 8 июля, 11:01
Published 8 июля, 11:01
Modified 10 сентября, 03:36
Updated 10 сентября, 03:36
Челка-шторка — один из основных трендов нового сезона. Вашему образу она обязательно добавит нотки гламура и придаст ему особый ретрошик. Можете смело выбирать такой вариант, если у вас идеально прямые и гладкие волосы.
Тонкая и легкая челка длиной до линии бровей смотрится очень женственно и элегантно. Стилисты часто выбирают ее для длинных волос, оставляя несколько вытянутых прядей на участке лица — это визуально смягчает образ.
Роскошный образ поможет создать короткая стрижка, дополненная челкой. Этот вариант — на стыке современных трендов и стиля ретро, что придает ему особый шарм. Образ получается нарочито непринужденным и очаровательным.
Длинная и эффектная челка в чертах стиля ретро — отличный выбор для лета. Такую прическу уже выбрали для себя многие знаменитости, в том числе Хилари Дафф — недавно она появилась на публике с эффектной челкой, разделенной по центру на две части и аккуратно зачесанной. Получился образ в духе 70-х годов прошлого столетия.
Стильная детская челка позволит придать любой прическе дополнительный объем. Важно уложить такую стрижку правильно, используя специальный праймер.
Прямая и длинная челка уже стала классикой — во многом благодаря тому, что она универсальна. Носить и укладывать ее можно буквально как угодно — набор, с прямым пробором, возле лица. Все варианты будут идеальны.
Еще один вариант для образа в стиле 60-х годов, отсылающий к Джейн Фонде. Чтобы такая стрижка смотрелась более современно, можете убрать челку набок или сделать боковой и очень эффектный пробор.
Текстурированная челка поможет сделать прическу естественной и даже слегка небрежной. Укладывать ее можно с учетом типа волос, их длины. Для того, чтобы уложить челку эффектной волной, можно использовать специальный спрей для текстурирования.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14