Стрижка с челкой — с нее начнутся перемены к лучшему

Длинная и эффектная челка в чертах стиля ретро — отличный выбор для лета. Такую прическу уже выбрали для себя многие знаменитости, в том числе Хилари Дафф — недавно она появилась на публике с эффектной челкой, разделенной по центру на две части и аккуратно зачесанной. Получился образ в духе 70-х годов прошлого столетия.