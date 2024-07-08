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Posted 8 июля, 11:01

Published 8 июля, 11:01

Modified 10 сентября, 03:36

Updated 10 сентября, 03:36

Стрижка с челкой — с нее начнутся перемены к лучшему

8 июля 2024, 11:01
Не знаете, с чего начать перемены во внешности? Начните с челки — рассказываем, какие стрижки могут вас вдохновить на эксперименты!

Челка-шторка с пробором

Челка-шторка — один из основных трендов нового сезона. Вашему образу она обязательно добавит нотки гламура и придаст ему особый ретрошик. Можете смело выбирать такой вариант, если у вас идеально прямые и гладкие волосы.

Бахрома

Тонкая и легкая челка длиной до линии бровей смотрится очень женственно и элегантно. Стилисты часто выбирают ее для длинных волос, оставляя несколько вытянутых прядей на участке лица — это визуально смягчает образ.

Шик 60-х

Роскошный образ поможет создать короткая стрижка, дополненная челкой. Этот вариант — на стыке современных трендов и стиля ретро, что придает ему особый шарм. Образ получается нарочито непринужденным и очаровательным.

Ретро

Длинная и эффектная челка в чертах стиля ретро — отличный выбор для лета. Такую прическу уже выбрали для себя многие знаменитости, в том числе Хилари Дафф — недавно она появилась на публике с эффектной челкой, разделенной по центру на две части и аккуратно зачесанной. Получился образ в духе 70-х годов прошлого столетия.

Детская челка

Стильная детская челка позволит придать любой прическе дополнительный объем. Важно уложить такую стрижку правильно, используя специальный праймер.

Классическая бахрома

Прямая и длинная челка уже стала классикой — во многом благодаря тому, что она универсальна. Носить и укладывать ее можно буквально как угодно — набор, с прямым пробором, возле лица. Все варианты будут идеальны.

Перья

Еще один вариант для образа в стиле 60-х годов, отсылающий к Джейн Фонде. Чтобы такая стрижка смотрелась более современно, можете убрать челку набок или сделать боковой и очень эффектный пробор.

Текстурированная челка

Текстурированная челка поможет сделать прическу естественной и даже слегка небрежной. Укладывать ее можно с учетом типа волос, их длины. Для того, чтобы уложить челку эффектной волной, можно использовать специальный спрей для текстурирования.

#Алина Ибрагимова#Красота#Прически#Стрижки
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