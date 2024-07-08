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Posted 8 июля, 08:07

Published 8 июля, 08:07

Modified 10 сентября, 03:35

Updated 10 сентября, 03:35

Скучно не будет: 8 игр на природе для взрослой компании

Скучно не будет: 8 игр на природе для взрослой компании

8 июля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Скучно не будет: 8 игр на природе для взрослой компании
Чем заняться на природе во время летних пикников и вылазок на природу? Предлагаем варианты нескучных игр для взрослых для большой и дружной компании.

«Вышибалы»

Начертите на земле две параллельных линии на расстоянии примерно 5-7 м. На каждой линии поставьте по одному вышибале, а все остальные игроки располагаются между ними. Вышибалы по очереди бросают мяч, стараясь выбить с поля игроков. Выигрывает тот игрок, который смог увернуться от мяча.

«Кто я?»

Для игры понадобятся ручки и клеящиеся стикеры. На стикере пишется имя известного человека, персонажа фильма, книги, мультфильма, звезды спорта или шоу-бизнеса и лепится на лоб соседу. Каждый участник задает наводящие вопросы, чтобы выяснить, кто его персонаж. Угадавший выбывает из игры.

«Накинь кольцо»

Вам понадобятся любые пластиковые бутылки, а кольца можно смастерить из травы или прутьев. Выигрывает самый меткий — тот, кто набросит больше колец на конструкцию.

Пляжный пейнтбол

Все игроки делятся на две команды, каждый игрок завязывает за спиной полотенце и берет в руки пластиковую бутылку для обливания «врага». Задача — облить другую команду так, чтобы их полотенца стали мокрыми, а собственные полотенца оставались сухими.

«Мины»

Участник игры ложится на песок с завязанными глазами, а все остальные выкладывают вокруг него в произвольном порядке камешки. Затем лежащий должен встать с песка так, чтобы не задеть «мины». Другие участники могут подсказывать ему, как встать аккуратнее. Побеждает тот, кто заденет как можно меньше «мин».

Волейбол-лайт

Между двух опор натяните сетку или обычную веревку. Надуйте несколько воздушных шариков — 4-6 шт. Цель игры — отбивать шарики другой команды и не давать им упасть на своей части поля.

«Пять имен»

Участники бросают друг другу мяч (можно использовать пустую пластиковую бутылку) и называют слова на заданную тему: пять городов, фильмов, певцов, животных и др. Тот, кто не смог быстро сориентироваться и назвать пять наименований, выбывает.

«Подмоченная репутация»

Наполните воздушные шарики водой и подвесьте их на разном расстоянии. Участники игры должны с помощью веток или палочек заставить лопнуть шар, но при этом они не должны намокнуть.

#Алина Ибрагимова#Общество#Природа#Развлечения#Игры#Друзья#Лето#Все материалы авторов
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