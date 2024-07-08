Скучно не будет: 8 игр на природе для взрослой компании

Posted 8 июля, 08:07
Published 8 июля, 08:07
Modified 10 сентября, 03:35
Updated 10 сентября, 03:35
Начертите на земле две параллельных линии на расстоянии примерно 5-7 м. На каждой линии поставьте по одному вышибале, а все остальные игроки располагаются между ними. Вышибалы по очереди бросают мяч, стараясь выбить с поля игроков. Выигрывает тот игрок, который смог увернуться от мяча.
Для игры понадобятся ручки и клеящиеся стикеры. На стикере пишется имя известного человека, персонажа фильма, книги, мультфильма, звезды спорта или шоу-бизнеса и лепится на лоб соседу. Каждый участник задает наводящие вопросы, чтобы выяснить, кто его персонаж. Угадавший выбывает из игры.
Вам понадобятся любые пластиковые бутылки, а кольца можно смастерить из травы или прутьев. Выигрывает самый меткий — тот, кто набросит больше колец на конструкцию.
Все игроки делятся на две команды, каждый игрок завязывает за спиной полотенце и берет в руки пластиковую бутылку для обливания «врага». Задача — облить другую команду так, чтобы их полотенца стали мокрыми, а собственные полотенца оставались сухими.
Участник игры ложится на песок с завязанными глазами, а все остальные выкладывают вокруг него в произвольном порядке камешки. Затем лежащий должен встать с песка так, чтобы не задеть «мины». Другие участники могут подсказывать ему, как встать аккуратнее. Побеждает тот, кто заденет как можно меньше «мин».
Между двух опор натяните сетку или обычную веревку. Надуйте несколько воздушных шариков — 4-6 шт. Цель игры — отбивать шарики другой команды и не давать им упасть на своей части поля.
Участники бросают друг другу мяч (можно использовать пустую пластиковую бутылку) и называют слова на заданную тему: пять городов, фильмов, певцов, животных и др. Тот, кто не смог быстро сориентироваться и назвать пять наименований, выбывает.
Наполните воздушные шарики водой и подвесьте их на разном расстоянии. Участники игры должны с помощью веток или палочек заставить лопнуть шар, но при этом они не должны намокнуть.
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