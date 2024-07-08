Скучно не будет: 8 игр на природе для взрослой компании

Участник игры ложится на песок с завязанными глазами, а все остальные выкладывают вокруг него в произвольном порядке камешки. Затем лежащий должен встать с песка так, чтобы не задеть «мины». Другие участники могут подсказывать ему, как встать аккуратнее. Побеждает тот, кто заденет как можно меньше «мин».