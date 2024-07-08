newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 08:24

Published 8 июля, 08:24

Modified 10 сентября, 03:36

Updated 10 сентября, 03:36

Названы детали сюжета новой части «Гадкий я»

8 июля 2024, 08:24
Один из авторов мультфильма «Гадкий я» Крис Рено рассказал детали сюжета пятой части, которая может выйти через несколько лет.

Как пишет peopletalk.ru, по словам режиссера, героев мультфильма могут состарить на 20 лет и показать, как сын Грю и Эдит примет на себя руководство злодейским бизнесом папы.

Ранее стало известно, что четвертую часть мультфильма, которая вышла летом этого года, не покажут в нашей стране. Несмотря на то, что в планах прокат в российских кинотеатрах был анонсирован.

Читайте также:
Внешний вид Билли Айлиш напугал ее поклонниковДжей Ло разместила в социальной сети видео с зажигательным танцемСкучно не будет: 8 игр на природе для взрослой компании
#Кино#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика