В стиле бохо или брейды? Рассказываю, как модно заплетать волосы в косы этим летом

Posted 8 июля, 14:00
Published 8 июля, 14:00
Modified 9 сентября, 23:49
Updated 9 сентября, 23:49
Если вам надоело обычное плетение и хочется больше оригинальности, сделайте «кудрявый» вариант. Для этого просто нужно заплести две косы, так, как вы (или ваши подруги) делали это в школьные годы. Не нужно заплетать пряди до конца. Вместо этого подкрутите их с помощью плойки. Так образ будет более нежным и женственным. Особенно повезло девушкам с кудрявыми волосами — их можно просто на скорую руку заплетать в косички, дав волю непослушным прядям. Легкая небрежность сейчас в тренде.
Раз уж речь зашла о небрежности, поговорим о косичках в стиле бохо. Чтобы создать нежную и чуть растрепанную прическу, заплетите несколько мелких косичек. Остальные волосы пусть свободно развеваются на ветру. Особенно уместно заплетать такие косы перед прогулкой на пляж. Они сразу создают ощущение свободы, как будто отпуск у моря будет длиться вечно.
Коса наизнанку, она же колосок, снова в моде. Однако, не стоит повторять тренды прошлых лет и заплетать туго затянутые «спортивные» косы. Пусть локоны легко соединяются друг с другом, создавая нежную, пышную прическу. Не бойтесь проявлять фантазию: добавляйте прическе заколки и ленты. Можно заплетать пряди поперек головы или по диагонали. Лето — время свободы.
Тонкие косички, заплетенные ото лба, тоже в большой моде — они успели появиться в образах моделей на подиумах и в социальных сетях. В 2024 году в тренде естественность, так что если вы решили заплетать длинные косы — отложите цветной канекалон в сторону. Либо обойдитесь без искусственных прядей, либо подберите их в тон к своим волосам.
В моду вернулись не только косы, но и высокий хвост. Почему бы не объединить две эти прически в одну? Соберите на затылке высокий хвост, зафиксируйте его резинкой. Из прядей заплетите косу. Если не хватает своей длины — возьмите накладной хвост. Главное, помните о естественности и натуральности цвета.
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