В стиле бохо или брейды? Рассказываю, как модно заплетать волосы в косы этим летом

Если вам надоело обычное плетение и хочется больше оригинальности, сделайте «кудрявый» вариант. Для этого просто нужно заплести две косы, так, как вы (или ваши подруги) делали это в школьные годы. Не нужно заплетать пряди до конца. Вместо этого подкрутите их с помощью плойки. Так образ будет более нежным и женственным. Особенно повезло девушкам с кудрявыми волосами — их можно просто на скорую руку заплетать в косички, дав волю непослушным прядям. Легкая небрежность сейчас в тренде.