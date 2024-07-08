Как научиться легко общаться с людьми

Posted 8 июля, 07:25
Published 8 июля, 07:25
Modified 9 сентября, 23:29
Updated 9 сентября, 23:29
Вспомните — вы всегда охотнее общаетесь с теми, кто проявляет к вам интерес. Делайте то же самое по отношению к вашему собеседнику. Попробуйте найти общие точки соприкосновения, не бойтесь задавать вопросы, научитесь запоминать как можно больше информации о человеке. Искренняя заинтересованность польстит человеку, и он станет общаться с вами более легко и открыто.
Во время разговора не отводите взгляд. Если вы будете смотреть в глаза собеседнику, он почувствует вашу доброжелательность и станет доверять вам больше. Научитесь смотреть в глаза открыто и дружелюбно — потренируйте такой взгляд перед зеркалом.
В этом случае важна искренность. Дешевый или избитый комплимент не поможет наладить контакт. Научитесь искать то, что действительно вызывает восхищение в вашем собеседнике, и честно хвалите его за это.
Психологи рекомендуют застенчивым людям больше говорить при встрече с малознакомыми людьми. Невероятно — но этот прием работает. Подхватывайте любую тему, даже если не сильно разбираетесь в ней. Например, начали говорить о еде, спросите о фирменных блюдах собеседника, обсуждают дизайн — поинтересуйтесь, какие цвета в интерьере предпочитает партнер по беседе.
Хорошо работает прием повтора: вы повторяете последнюю фразу собеседника и продолжаете развивать свою мысль. Человек инстинктивно почувствует к вам расположение, если вы будете общаться его словами.
Не нужно быть экспертом во всем, но научиться общаться на любые темы вполне возможно. Интересуйтесь всем, что происходит вокруг, чтобы стать интересным собеседником. Запаситесь личными историями, остроумными цитатами, смешными рассказами. Так вы сможете расположить к себе людей, и они наверняка снова захотят с вами общаться.
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