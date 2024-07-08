Как научиться легко общаться с людьми

Вспомните — вы всегда охотнее общаетесь с теми, кто проявляет к вам интерес. Делайте то же самое по отношению к вашему собеседнику. Попробуйте найти общие точки соприкосновения, не бойтесь задавать вопросы, научитесь запоминать как можно больше информации о человеке. Искренняя заинтересованность польстит человеку, и он станет общаться с вами более легко и открыто.