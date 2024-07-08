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Posted 8 июля, 03:39

Published 8 июля, 03:39

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Как худеть быстрее: работающие и простые способы

Как похудеть быстрее: простые и эффективные методы

8 июля 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney
Как худеть быстрее: работающие и простые способы
Вы начали худеть, но процесс идет не так быстро, как вы хотите? Рассказываем о способах, которые помогут вам ускорить процесс расставания с лишними килограммами!

Чай матча

Если хотите расстаться с лишними килограммами, включите в ваш рацион чай матча. В нем в большом количестве содержатся антиоксиданты и полезные микроэлементы, в том числе соединения, которые стимулируют процесс расщепления жиров. Кроме того, чай матча — ценный источник белка.

Если хотите расстаться с лишними килограммами, включите в ваш рацион чай матчаЕсли хотите расстаться с лишними килограммами, включите в ваш рацион чай матча
Если хотите расстаться с лишними килограммами, включите в ваш рацион чай матча. Фото: Изображение Midjourney

Витамин Д

Витамин Д поможет вам худеть быстрее, и это научно доказанный факт. Кроме всего прочего, этот витамин способствует ускорению роста мышечной массы, а организм он делает более крепким и выносливым. Принимать витамин Д можно в виде биодобавок или получать его из продуктов питания — например, из яиц и рыбы.

Принимать витамин Д можно в виде биодобавок или получать его из продуктов питания — например, из яиц и рыбыПринимать витамин Д можно в виде биодобавок или получать его из продуктов питания — например, из яиц и рыбы
Принимать витамин Д можно в виде биодобавок или получать его из продуктов питания — например, из яиц и рыбы. Фото: Изображение Midjourney

Органические продукты

Отдавайте предпочтение органическим продуктам — мясу, рыбе, яйцам. Очень важно, чтобы в этих продуктах питания не было гормонов, которые мешают процессу избавления от лишних килограммов, а иногда и вовсе его останавливают.

Отдавайте предпочтение органическим продуктам — мясу, рыбе, яйцамОтдавайте предпочтение органическим продуктам — мясу, рыбе, яйцам
Отдавайте предпочтение органическим продуктам — мясу, рыбе, яйцам. Фото: Изображение Midjourney

Отказ от перекусов

Привычка перекусывать между приемами пищи значительно замедляет процесс расставания с лишними килограммами, даже если вы используете полезные продукты, например творог или орехи. Частые приемы пищи способствуют накоплению висцерального жира — того самого, от которого избавиться крайне сложно и который представляет опасность для организма.

Привычка перекусывать между приемами пищи значительно замедляет процесс расставания с лишними килограммамиПривычка перекусывать между приемами пищи значительно замедляет процесс расставания с лишними килограммами
Привычка перекусывать между приемами пищи значительно замедляет процесс расставания с лишними килограммами. Фото: Изображение Midjourney

Отказ от диетических напитков

В газировке, даже если она диетическая, содержатся вещества, которые способствуют повышению аппетита и мешают организму реагировать на сахар нормально. Появляется риск метаболического синдрома — это повышение давления, увеличение содержания в крови холестерина и набор висцерального жира.

В газировке, даже если она диетическая, содержатся вещества, которые способствуют повышению аппетитаВ газировке, даже если она диетическая, содержатся вещества, которые способствуют повышению аппетита
В газировке, даже если она диетическая, содержатся вещества, которые способствуют повышению аппетита. Фото: Изображение Midjourney

Горький шоколад

Включите в рацион горький шоколад — он поможет вам избавиться от лишних килограммов быстрее. Оптимальная норма в день — не более 30 граммов. Этот продукт поможет ускорить обмен веществ, и, следовательно, процесс расставания с килограммами. Все дело в содержащихся в горьком шоколаде флавоноидах, которые регулируют обменные процессы, а еще способствуют снижению уровня стресса.

Включите в рацион горький шоколад — он поможет вам избавиться от лишних килограммов быстрееВключите в рацион горький шоколад — он поможет вам избавиться от лишних килограммов быстрее
Включите в рацион горький шоколад — он поможет вам избавиться от лишних килограммов быстрее. Фото: Изображение Midjourney

Цельнозерновые продукты

Если вы употребляете белый хлеб, откажитесь от него и замените продуктами из цельного зерна. Такие продукты перевариваются дольше, что способствуют ускорению обменных процессов. Худеть в таких условиях становится легче, и процесс начинает ускоряться. В рацион можно и нужно включать бурый рис, макароны и хлеб из муки грубого помола, киноа и овсяные хлопья.

Если вы употребляете белый хлеб, откажитесь от него и замените продуктами из цельного зернаЕсли вы употребляете белый хлеб, откажитесь от него и замените продуктами из цельного зерна
Если вы употребляете белый хлеб, откажитесь от него и замените продуктами из цельного зерна. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Похудение#Диета#Все материалы авторов
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