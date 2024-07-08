6 недостатков русских мужчин, которые расстраивают иностранок

Posted 8 июля, 04:57
Published 8 июля, 04:57
Modified 10 сентября, 03:35
Updated 10 сентября, 03:35
Русских мужчин с детства приучают скрывать свои эмоции и чувства. В отличие от иностранцев они скупы на ласковые слова и проявления нежности. Они считают такие проявления за признак слабости.
По мнению иностранок, русские мужчины слишком много переживают о том, что подумают окружающие.
Социология показывает, что около 40% российских мужчин предпочитают жить в гражданском браке и не торопятся связывать себя семейными узами. Психологи считают, что это связано с нежеланием брать на себя ответственность, которая проистекает из гиперопеки матерей над сыновьями.
Иностранок возмущает подобное поведение и излишний инфантилизм российских мужчин.
По мнению российских мужчин, женщина априори должна окружить их заботой и опекать всю жизнь. В России опекать взрослых мальчиков — норма. Поэтому мужчины привыкают, что кто-то всю жизнь решает за него бытовые проблемы и создает уют. На Западе к такой модели семьи не привыкли и считают, что супруги равны в домашних обязанностях и заботе друг о друге.
Российским мужчинам нравится, когда женщина не проявляет чувств первая. Они привыкли добиваться женского внимания и считают, что женщина «не должна первая вешаться на шею». За границей же считается нормой, если женщина первой признается в любви к партнеру.
Российские мужчины находятся в почтительном меньшинстве и потому считают, что выбирать спутницу это их привилегия. По их мнению, если женщину что-то не устраивает, то проще ее бросить и найти новую. Большинству из них непонятна и чужда фраза «работать над отношениями». За границей же этому придается большое значение, и пара старается сохранить отношения и услышать партнера.
Иностранки замечают, что русские мужчины чаще всего разговаривают громко с нотками агрессии, как бы отстаивая свое мнение. Они могут даже использовать обидные выражения, мотивируя это словами: «Зато я честный!».
Именно поэтому в последнее время женщины предпочитают знакомиться с латиноамериканцами или турками, которые умеют вести себя так, чтобы женщина почувствовала себя главной и любимой.
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