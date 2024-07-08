6 недостатков русских мужчин, которые расстраивают иностранок

Российские мужчины находятся в почтительном меньшинстве и потому считают, что выбирать спутницу это их привилегия. По их мнению, если женщину что-то не устраивает, то проще ее бросить и найти новую. Большинству из них непонятна и чужда фраза «работать над отношениями». За границей же этому придается большое значение, и пара старается сохранить отношения и услышать партнера.