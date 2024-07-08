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Posted 8 июля, 04:57

Published 8 июля, 04:57

Modified 10 сентября, 03:35

Updated 10 сентября, 03:35

6 недостатков русских мужчин, которые расстраивают иностранок

6 недостатков русских мужчин, которые расстраивают иностранок

8 июля 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
6 недостатков русских мужчин, которые расстраивают иностранок
Иностранки считают русских мужчин мужественными и брутальными. Но есть качества российских кавалеров, которые настораживают и удивляют иностранных женщин.

Сдерживают эмоции

Русских мужчин с детства приучают скрывать свои эмоции и чувства. В отличие от иностранцев они скупы на ласковые слова и проявления нежности. Они считают такие проявления за признак слабости.

По мнению иностранок, русские мужчины слишком много переживают о том, что подумают окружающие.

Бояться ответственности

Социология показывает, что около 40% российских мужчин предпочитают жить в гражданском браке и не торопятся связывать себя семейными узами. Психологи считают, что это связано с нежеланием брать на себя ответственность, которая проистекает из гиперопеки матерей над сыновьями.

Иностранок возмущает подобное поведение и излишний инфантилизм российских мужчин.

Нежелание российских мужчин брать на себя ответственность, которая проистекает из гиперопеки матерейНежелание российских мужчин брать на себя ответственность, которая проистекает из гиперопеки матерей
Нежелание российских мужчин брать на себя ответственность, которая проистекает из гиперопеки матерей. Фото: Изображение Midjourney

Ищут материнскую опеку

По мнению российских мужчин, женщина априори должна окружить их заботой и опекать всю жизнь. В России опекать взрослых мальчиков — норма. Поэтому мужчины привыкают, что кто-то всю жизнь решает за него бытовые проблемы и создает уют. На Западе к такой модели семьи не привыкли и считают, что супруги равны в домашних обязанностях и заботе друг о друге.

Не любят инициативных девушек

Российским мужчинам нравится, когда женщина не проявляет чувств первая. Они привыкли добиваться женского внимания и считают, что женщина «не должна первая вешаться на шею». За границей же считается нормой, если женщина первой признается в любви к партнеру.

Российским мужчинам нравится, когда женщина не проявляет чувств перваяРоссийским мужчинам нравится, когда женщина не проявляет чувств первая
Российским мужчинам нравится, когда женщина не проявляет чувств первая. Фото: Изображение Midjourney

Не желают работать над отношениями

Российские мужчины находятся в почтительном меньшинстве и потому считают, что выбирать спутницу это их привилегия. По их мнению, если женщину что-то не устраивает, то проще ее бросить и найти новую. Большинству из них непонятна и чужда фраза «работать над отношениями». За границей же этому придается большое значение, и пара старается сохранить отношения и услышать партнера.

Могут быть грубыми

Иностранки замечают, что русские мужчины чаще всего разговаривают громко с нотками агрессии, как бы отстаивая свое мнение. Они могут даже использовать обидные выражения, мотивируя это словами: «Зато я честный!».

Именно поэтому в последнее время женщины предпочитают знакомиться с латиноамериканцами или турками, которые умеют вести себя так, чтобы женщина почувствовала себя главной и любимой.

Иностранки замечают, что русские мужчины чаще всего разговаривают громко с нотками агрессииИностранки замечают, что русские мужчины чаще всего разговаривают громко с нотками агрессии
Иностранки замечают, что русские мужчины чаще всего разговаривают громко с нотками агрессии. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Отношения#Мужчины#Все материалы авторов
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