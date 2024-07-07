Как избавиться от растяжек на коже

Posted 7 июля, 07:52
Published 7 июля, 07:52
Modified 9 сентября, 22:45
Updated 9 сентября, 22:45
Растяжки (стрии) — это дефекты кожи в виде неровных полос длиной от 1 до 10 сантиметров. Они образуются вследствие порывов эластиновых и коллагеновых волокон при сильных растяжениях кожи, наследственном факторе, приеме гормональных препаратов и др.
Вот наиболее частые причины, по которым на коже остаются дефекты.
Беременность и роды. В ходе ожидания малыша у женщин меняется гормональный фон, кожа теряет запасы коллагена, и вследствие увеличения живота и набора веса возникают стрии.
Наращивание мышц. Проблема встречается не только у женщин, но и у мужчин. Речь идет о тех, кто интенсивно занимается в спортзале и активно наращивает мышечную массу. Стрии обычно образуются в районе плечевого пояса, трапециевидной и грудной мышц.
Генетическая предрасположенность. Бывает, что у пациентов возникают стрии без каких-либо провоцирующих факторов. Значит, склонность к растяжкам заложена генетически.
Быстрый набор и сброс веса. Любые резкие изменения массы тела способны спровоцировать возникновение растяжек. Поэтому врачи советуют сбрасывать вес под наблюдением врача.
Период полового созревания. Стрии могут возникать у подростков вследствие набора мышечной массы и изменения гормонального фона.
Лечение растяжек — долгий и сложный процесс, который проходит под контролем врачей — дерматологов и косметологов. Специалисты могут назначить женщинам курс мезотерапии, лазерной терапии, массажи, обертывания, пилинги и другие процедуры, направленные на восстановление структуры поврежденных участков кожи.
«Чтобы избежать появления стрий, нужно правильно питаться и соблюдать питьевой режим. В продуктах должны содержаться такие микроэлементы как цинк и медь, витамины А, Е, С. Необходимо выпивать не менее 2 — 2.5 литра воды в день. В таком случае кожа будет хорошо гидратирована. Помимо этого, лучше не игнорировать пищу, богатую омега-3», — советует врач-комбустиолог Евгений Жилинский.
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