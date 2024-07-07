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Posted 7 июля, 07:52

Published 7 июля, 07:52

Modified 9 сентября, 22:45

Updated 9 сентября, 22:45

Почему на коже женщин появляются растяжки и какая профилактика поможет

Как избавиться от растяжек на коже

7 июля 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Почему на коже женщин появляются растяжки и какая профилактика поможет
Рассказываем, почему появляются растяжки на коже и как от них избавиться.

Причины, по которым на коже появляются растяжки

Растяжки (стрии) — это дефекты кожи в виде неровных полос длиной от 1 до 10 сантиметров. Они образуются вследствие порывов эластиновых и коллагеновых волокон при сильных растяжениях кожи, наследственном факторе, приеме гормональных препаратов и др.

Вот наиболее частые причины, по которым на коже остаются дефекты.

Беременность и роды. В ходе ожидания малыша у женщин меняется гормональный фон, кожа теряет запасы коллагена, и вследствие увеличения живота и набора веса возникают стрии.

Наращивание мышц. Проблема встречается не только у женщин, но и у мужчин. Речь идет о тех, кто интенсивно занимается в спортзале и активно наращивает мышечную массу. Стрии обычно образуются в районе плечевого пояса, трапециевидной и грудной мышц.

Генетическая предрасположенность. Бывает, что у пациентов возникают стрии без каких-либо провоцирующих факторов. Значит, склонность к растяжкам заложена генетически.

Быстрый набор и сброс веса. Любые резкие изменения массы тела способны спровоцировать возникновение растяжек. Поэтому врачи советуют сбрасывать вес под наблюдением врача.

Период полового созревания. Стрии могут возникать у подростков вследствие набора мышечной массы и изменения гормонального фона.

В ходе ожидания малыша у женщин меняется гормональный фон, кожа теряет запасы коллагена, и вследствие увеличения живота и набора веса возникают стрииВ ходе ожидания малыша у женщин меняется гормональный фон, кожа теряет запасы коллагена, и вследствие увеличения живота и набора веса возникают стрии
В ходе ожидания малыша у женщин меняется гормональный фон, кожа теряет запасы коллагена, и вследствие увеличения живота и набора веса возникают стрии. Фото: 1MI

Как бороться?

Лечение растяжек — долгий и сложный процесс, который проходит под контролем врачей — дерматологов и косметологов. Специалисты могут назначить женщинам курс мезотерапии, лазерной терапии, массажи, обертывания, пилинги и другие процедуры, направленные на восстановление структуры поврежденных участков кожи.

Профилактика растяжек

«Чтобы избежать появления стрий, нужно правильно питаться и соблюдать питьевой режим. В продуктах должны содержаться такие микроэлементы как цинк и медь, витамины А, Е, С. Необходимо выпивать не менее 2 — 2.5 литра воды в день. В таком случае кожа будет хорошо гидратирована. Помимо этого, лучше не игнорировать пищу, богатую омега-3», — советует врач-комбустиолог Евгений Жилинский.
#Здоровье#Красота#Кожа#Все материалы авторов
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