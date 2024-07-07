Как избавиться от растяжек на коже

Наращивание мышц. Проблема встречается не только у женщин, но и у мужчин. Речь идет о тех, кто интенсивно занимается в спортзале и активно наращивает мышечную массу. Стрии обычно образуются в районе плечевого пояса, трапециевидной и грудной мышц.