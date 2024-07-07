Где поставить микроволновку на маленькой кухне

Posted 7 июля, 07:42
Published 7 июля, 07:42
Modified 9 сентября, 23:40
Updated 9 сентября, 23:40
Микроволновая печь — незаменимый прибор на любой кухне. Она помогает нам экономить время и наилучшим образом использовать доступные продукты.
Но микроволновая печь — это не совсем маленький предмет. Микроволновые печи громоздкие и могут занимать много места. Им нужна устойчивая поверхность, чтобы они не падали, и достаточное пространство вокруг них для вентиляции. Когда у вас небольшая кухня, найти подходящее место для установки микроволновой печи может оказаться непростой задачей.
Помимо устойчивости, микроволновая печь должна находиться в таком месте, где она не будет мешать передвигаться по кухне. В противном случае даже устойчивая поверхность не убережет ее от падения на пол.
Микроволновая печь также является потенциально вредным прибором. Если у вас есть дети младшего возраста, лучше хранить ее в недоступном для них месте. В то же время, если вам самим будет трудно дотянуться до высоких поверхностей, нужно найти золотую середину и установить на том уровне, который будет удобен для всех.
Хранить микроволновую печь пенале шкафа — отличный вариант, если у вас небольшая столешница, на которую этот прибор не поместится. Это не только поможет вам получить более аккуратный внешний вид кухни, но и позволит использовать максимум места для хранения.
Если у вас есть шкаф, которым вы почти не пользуетесь, это отличное место для хранения микроволновой печи. Если ее разделяет полка, вы можете снять ее, выпилить отверстие для розетки и установить прибор. Одно из преимуществ хранения микроволновки в шкафу заключается в том, что это позволяет держать ее вне поля зрения, когда она не используется.
Микроволновые печи можно встраивать и другие шкафы вашего дома, чтобы сэкономить место на столешнице. Это может быть над плитой или в другой секции верхних шкафов. Если шкафы уже установлены и имеют неудобную высоту для микроволновки, придется вложиться в дополнительный ремонт.
Опять же, этот вариант с установкой в шкаф лучше всего подходит для тех, кто строит свою кухни с нуля или вы не боитесь небольшой переделки, которая в дальнейшем улучшит вашу жизнь.
Вы можете приобрести специальную подставку для микроволновой печи, приобрести прочную полку или тумбу, которую можно поставить рядом со столешницей и будет служить дополнительным хранилищем.
Если ваша столешница имеет Г-образную форму, то наверняка на ней найдется уголок, который почти не используется. Такие места могут использоваться неэффективно и являются идеальным местом для хранения вашей микроволновой печи.
Существует множество мифов о микроволновых печах, одно из них заключается в том, что их не следует ставить на холодильники. Это неправда, вы можете безопасно размещать микроволновую печь над холодильником и экономить место, особенно, когда его высота совсем небольшая.
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