Где поставить микроволновку на маленькой кухне

Микроволновая печь также является потенциально вредным прибором. Если у вас есть дети младшего возраста, лучше хранить ее в недоступном для них месте. В то же время, если вам самим будет трудно дотянуться до высоких поверхностей, нужно найти золотую середину и установить на том уровне, который будет удобен для всех.