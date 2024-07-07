newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля, 10:25

Published 7 июля, 10:25

Modified 10 сентября, 03:34

Updated 10 сентября, 03:34

Диета воина

«Диета воина» 20/4 — новый вид интервального голодания

7 июля 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Диета воина
Рассказываем, как «диета воина» может привести к потере веса и кому она может не подойти.

В мире похудения существует бесчисленное множество диет, каждая из которых обещает быстрые результаты. Одним из таких вариантов является «диета воина» — экстремальная форма периодического голодания, имитирующая режим питания древних воинов.

Может ли она действительно помочь достичь целей по снижению веса?

Что такое «диета воина»?

Диета воина, разработанная Ори Хофмеклером, бывшим солдатом израильских сил специального назначения, основана на 20-часовом голодании, за которым следует 4-часовое окно для приема пищи.

Во время голодания воины ограничиваются едой, но употребляют воду, несладкий черный кофе или зеленый чай. Когда наступает время ужина, перчатки снимаются, разрешается съесть обильную, богатую питательными веществами пищу в течение 4-часового интервала.

Что такое «диета воина»?Что такое «диета воина»?
Что такое «диета воина»?. Фото: Изображение Midjourney

Как происходит похудение

Теория похудения диеты воина основана на нескольких принципах:

  • Ограничение калорийности: уменьшая потребление калорий в течение большей части дня, организм вынужден использовать накопленные жировые запасы для получения энергии, что приводит к потере веса.
  • Метаболическое переключение: сторонники диеты считают, что период голодания запускает метаболизм, повышая способность организма сжигать жир в качестве топлива.
  • Повышенный уровень гормона роста: считается, что голодание повышает уровень гормона роста, который может способствовать сохранению мышечной массы и ускорению метаболизма.

Может ли диета воина помочь сбросить вес?

Диета воина имеет некоторое сходство с другими формами периодического голодания, которые показали себя в исследованиях довольно эффективными. Ограничение калорий может привести к общему дефициту калорий, что является ключевым фактором снижения веса. Однако экстремальный характер диеты подходит не всем людям.

  • Соблюдение жесткого 20-часового голодания может быть сложной задачей для многих людей.
  • Потребление минимального количества калорий в течение большей части дня становится проблемой для усвоения питательных веществ.
  • Период «переедания» может привести к перееданию и выбору нездоровой пищи.
Альтернативы диеты воина 20/4Альтернативы диеты воина 20/4
Альтернативы диеты воина 20/4. Фото: Изображение Midjourney

Альтернативы диеты воина 20/4

Если вас заинтриговала концепция периодического голодания для похудения, стоит обратить внимание на более щадящие альтернативы:

  • Диета 16/8: этот популярный подход предполагает ежедневное голодание продолжительностью 16 часов и прием пищи продолжительностью 8 часов. Вы можете настроить временные рамки в соответствии со своим графиком. Например, вы можете голодать с ужина (8 часов вечера) до полудня следующего дня.
  • Диета 5/2: этот подход предполагает обычное питание в течение пяти дней в неделю. В оставшиеся два дня, не следующих друг за другом, вы ограничиваете потребление калорий до 500-600 калорий. Этот метод обеспечивает большую гибкость с точки зрения планирования питания, и его легче интегрировать в повседневный образ жизни.
  • Чередование дней голодания: этот метод предполагает чередование разгрузочных дней (500-600 калорий) и дней обычного питания.

Диета воина может привести к потере веса, но ее жесткий и строгий характер может подойти не всем. Проконсультируйтесь с врачом или зарегистрированным диетологом, прежде чем приступать к любой ограничительной диете, чтобы помочь найти безопасный подход к достижению целей по снижению веса.

Читайте также:
Стало известно, какая еда способствует балансу женских гормоновМуж Кирстен Данст рассказал, как сбросил более 20 кг весаСекреты водной диеты: сколько литров нужно пить в день, чтобы худеть
#Эмилия Шпилева#Здоровье#Похудение#Диета#Голодная диета#Диета воина
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика