«Диета воина» 20/4 — новый вид интервального голодания

Диета воина может привести к потере веса, но ее жесткий и строгий характер может подойти не всем. Проконсультируйтесь с врачом или зарегистрированным диетологом, прежде чем приступать к любой ограничительной диете, чтобы помочь найти безопасный подход к достижению целей по снижению веса.