«Диета воина» 20/4 — новый вид интервального голодания

Posted 7 июля, 10:25
Published 7 июля, 10:25
Modified 10 сентября, 03:34
Updated 10 сентября, 03:34
В мире похудения существует бесчисленное множество диет, каждая из которых обещает быстрые результаты. Одним из таких вариантов является «диета воина» — экстремальная форма периодического голодания, имитирующая режим питания древних воинов.
Диета воина, разработанная Ори Хофмеклером, бывшим солдатом израильских сил специального назначения, основана на 20-часовом голодании, за которым следует 4-часовое окно для приема пищи.
Во время голодания воины ограничиваются едой, но употребляют воду, несладкий черный кофе или зеленый чай. Когда наступает время ужина, перчатки снимаются, разрешается съесть обильную, богатую питательными веществами пищу в течение 4-часового интервала.
Теория похудения диеты воина основана на нескольких принципах:
Диета воина имеет некоторое сходство с другими формами периодического голодания, которые показали себя в исследованиях довольно эффективными. Ограничение калорий может привести к общему дефициту калорий, что является ключевым фактором снижения веса. Однако экстремальный характер диеты подходит не всем людям.
Если вас заинтриговала концепция периодического голодания для похудения, стоит обратить внимание на более щадящие альтернативы:
Диета воина может привести к потере веса, но ее жесткий и строгий характер может подойти не всем. Проконсультируйтесь с врачом или зарегистрированным диетологом, прежде чем приступать к любой ограничительной диете, чтобы помочь найти безопасный подход к достижению целей по снижению веса.
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