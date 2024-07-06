Как избавиться от мух в доме: ловушки, репелленты и устройства

Posted 6 июля, 14:26
Published 6 июля, 14:26
Modified 10 сентября, 03:33
Updated 10 сентября, 03:33
Они переносят на своих лапках с грязных мест вредные патогены, которые вызывают пищевые отравления, холеру, кишечную палочку, брюшной тиф, дизентерию и туберкулез.
Мухи проникают в ваш дом через открытые окна и двери, которые не защищены сетками.
Попав в дом, в первую очередь их привлекают разлагающиеся органические вещества, а именно продукты питания. Поначалу вы можете увидеть одну или две летающие особи, однако они способны быстро и в большом количестве размножаться. Самки мух способны отложить пять-шесть партий по 100 яиц за свою жизнь, которые вылупляются через 12-24 часа. Продолжительность жизни мухи — от 2-ух недель до 30-40 дней.
Остановить их популяцию нужно на ранней стадии, используя несколько эффективных методов: натуральные или самодельные инсектициды, аэрозольные репелленты, электрические приборы или другие барьеры.
Профилактика лучше, чем лечение. Чтобы избежать появления домашних мух, контролируйте их доступ. Держите все окна и двери закрытыми или установите сетки. Заделайте все трещины и щели, залатайте или замените порванные или поврежденные оконные сетки.
Лучший способ не допустить, чтобы мухи завладели вашим домом, это убрать места их кормления и размножения. Мух привлекают гниющие фрукты, продукты питания, открытые напитки, фекалии и мусорные баки. Поэтому первым шагом к уничтожению мух является поддержание общей чистоты.
Если в вашем доме чисто, а комнатные мухи продолжают появляться, пришло время рассмотреть другие методы.
Эфирные масла: попробуйте использовать эфирные масла в диффузоре. Лаванда, базилик, лемонграсс, мята перечная и эвкалипт являются отличными средствами от мух. Вы можете использовать их для приготовления спрея. Наполните распылитель водой и добавьте эфирного масла, чтобы аромат разлился в воздухе.
Цветы и травы: такие растения, как мята, лаванда, лемонграсс и базилик, являются естественными репеллентами от мух. Поместите их в банку рядом с окнами или посадите в саду перед дверью. Кайенский перец, лимоны и гвоздика также могут отпугивать мух.
Самодельные ловушки для мух с воронкой: Сделайте ловушку, используя банку или пустую пластиковую бутылку, сахаристые вещества (например, спелые фрукты или сахарную воду) и бумажный конус. Разрежьте пластиковую бутылку пополам, наполните дно сахарной водой и накройте эту часть перевернутой верхней частью. Эта воронка заманит мух внутрь и удержит их там. Если вы используете банку, наполните ее сахаристой массой и положите сверху бумажный конус, чтобы получилась воронка. Сахар привлечет мух в емкость, а бумажный конус не даст им улететь.
Уксусные ловушки: Смешайте в миске несколько столовых ложек яблочного уксуса, столовую ложку сахара и всего несколько капель мыла для мытья посуды. Накройте миску полиэтиленовой пленкой и проделайте в верхней части небольшие отверстия размером с муху. Уксус привлекает надоедливых мух, а мыло влияет на поверхностное натяжение уксуса. Когда мухи приземляются в миску, они застревают и тонут.
Свечи с цитронеллой и спирали от комаров издают аромат и дым, которые действуют как репелленты. Эти средства действуют против всех насекомых, но особенно эффективны против мух. Применять можно только на открытом воздухе.
Диатомовая земля — эта нетоксичная инсектицидная пыль убивает мух при контакте, повреждая их. Используйте тряпку с пестицидами, чтобы смахнуть пыль с поверхностей, которые обычно посещают комнатные мухи. Делая это каждые одну-две недели, вы должны избавиться от любого заражения.
Однако, избегайте наносить это вещество на поверхности, используемые для приготовления пищи, а также если рядом домашние животные и дети.
Электрические световые ловушки. Разместите электрические средства защиты от насекомых снаружи вашего дома, за дверными проемами, верандами или террасами, чтобы уничтожить всех насекомых.
Мухобойки по-прежнему удобны для уничтожения мух, которые заснули на столе или стене.
Инсектициды и репелленты: Средства, содержащие пиретрин, являются одними из наиболее эффективных для борьбы с мухами. Для использования внутри помещений приобретите безопасные, нетоксичные сорта. Обработайте дверные проемы и окна остатками пиретроида.
Липкие ловушки: приобретенная в магазине липучка также является отличным способом ловли комнатных мух.
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