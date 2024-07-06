Как избавиться от мух в доме: ловушки, репелленты и устройства

Попав в дом, в первую очередь их привлекают разлагающиеся органические вещества, а именно продукты питания. Поначалу вы можете увидеть одну или две летающие особи, однако они способны быстро и в большом количестве размножаться. Самки мух способны отложить пять-шесть партий по 100 яиц за свою жизнь, которые вылупляются через 12-24 часа. Продолжительность жизни мухи — от 2-ух недель до 30-40 дней.