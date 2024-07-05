newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля, 03:39

Published 5 июля, 03:39

Modified 10 сентября, 03:28

Updated 10 сентября, 03:28

Как правильно хранить домашний хлеб, чтобы он оставался свежим

Как правильно хранить домашний хлеб, чтобы он оставался свежим

5 июля 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно хранить домашний хлеб, чтобы он оставался свежим
Домашний хлеб хранится не так долго, как купленный в магазине. Вот как сделать так, чтобы он дольше оставался свежим? Ценными советами поделились эксперты.
«Поскольку в домашнем хлебе нет консервантов, он, скорее всего, зачерствеет в течение пары дней после выпечки», — говорит автор кулинарных книг Джейсон Шрайбер. По его словам, разные виды хлеба имеют разные сроки хранения.

Так, хлеб, который имеет в составе масло и сахар, хранится дольше благодаря своей способности удерживать влажность. Хлеб на закваске также может оставаться свежим дольше из-за воздействия бактерий.

Хлеб на закваске также может оставаться свежим дольше из-за воздействия бактерийХлеб на закваске также может оставаться свежим дольше из-за воздействия бактерий
Хлеб на закваске также может оставаться свежим дольше из-за воздействия бактерий. Фото: Изображение Midjourney

Как сохранить дольше домашний хлеб

Вот несколько советов, которые помогут вам дольше наслаждаться домашней выпечкой.

Не нарезайте хлеб

Не режьте буханку целиком. Отрежьте столько ломтей, сколько вам понадобится для одного приема пищи.

Не ставьте в холодильник

При низкой температуре крахмал, содержащийся в тесте, переходит из аморфного состояния в кристаллическое. Это делает хлеб очень твердым и черствым.

Используйте правильную тару

Главное — использовать то, что не пропускает воздуха, чтобы уменьшить процесс окисления и предотвратить испарение влаги с поверхности хлеба в ходе хранения. Идеальный вариант — хлебницы. Но также можно использовать вощеную бумагу, мешочек из льна или хлопчатобумажной ткани. Самый оптимальный вариант — кухонное полотенце.

Не режьте буханку целиком, отрежьте столько ломтей, сколько вам понадобится для одного приема пищи.Не режьте буханку целиком, отрежьте столько ломтей, сколько вам понадобится для одного приема пищи.
Не режьте буханку целиком, отрежьте столько ломтей, сколько вам понадобится для одного приема пищи.. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли заморозить домашний хлеб?

Если вы не планируете есть хлеб в течение нескольких дней, лучше всего заморозить его. По словам кулинаров, в морозильной камере хлеб может спокойно лежать до трех месяцев. Перед замораживанием его следует нарезать порционными кусками, завернуть в вощеную бумагу и положить в герметичный контейнер.

Как использовать черствый хлеб

Если вам не удалось уберечь его от черствости, не волнуйтесь. Из него можно приготовить панировочные сухари и тосты.

#Алина Ибрагимова#Еда#Хлеб#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика