Как правильно хранить домашний хлеб, чтобы он оставался свежим

Если вы не планируете есть хлеб в течение нескольких дней, лучше всего заморозить его. По словам кулинаров, в морозильной камере хлеб может спокойно лежать до трех месяцев. Перед замораживанием его следует нарезать порционными кусками, завернуть в вощеную бумагу и положить в герметичный контейнер.