Что такое антиоксиданты и стоит ли принимать их в качестве добавок?

Posted 5 июля, 04:46
Published 5 июля, 04:46
Modified 10 сентября, 03:30
Updated 10 сентября, 03:30
Антиоксиданты — это химические вещества, которые препятствуют окислению — процессу, при котором атом или молекула теряет часть электронов в результате химической реакции.
В контексте здорового питания антиоксиданты — это вещества, содержащиеся в продуктах питания, которые помогают защитить биологические молекулы, такие как ДНК, от потенциально разрушительной активности. К этим веществам относятся витамины, такие как витамин С и витамин Е, микроэлементы, такие как селен и цинк, и другие распространенные растительные соединения, такие как ликопин и флавоноиды.
Диета, включающая разумное сочетание фруктов, орехов, овощей и грибов, должна содержать достаточное количество антиоксидантов для защиты наших клеточных механизмов от окислительного стресса.
Окисление жиров, составляющих мембраны клеток, может сделать их менее гибкими, сократив срок их службы или сделав их менее способными выполнять свою работу. Хотя в нашем организме есть механизмы восстановления, которые могут обращать вспять эти разрушительные изменения, с возрастом проблемы могут накапливаться. Со временем возникают мутации, скопления белков, в следствии чего повышается риск неврологических заболеваний и рака.
Даже в лучшем случае окислительный стресс может внести значительный вклад в процессы старения, которые мы все считаем само собой разумеющимися.
В результате метаболических процессов в нашем организме вырабатывается ряд химических продуктов, называемых свободными радикалами. К ним относятся активные формы кислорода, такие как перекись водорода, которая является одновременно разрушительной и полезной сигнальной молекулой.
Чтобы справиться с этими реактивными веществами, наш организм вырабатывает ферменты с антиоксидантными свойствами. Они контролируют свободные радикалы, которые мы вырабатываем, либо замещают потерянные электроны, или уничтожают радикалы до того, как они смогут нанести вред.
Но наша окружающая среда также может быть источником свободных радикалов. Поглощение загрязняющих веществ, включая сигаретный дым и токсичные металлы, может подавить внутренние защитные силы нашего организма и усилить окислительный процесс.
Благодаря нашим собственным ферментам и антиоксидантам, которые мы получаем с пищей, наш организм максимально подготовлен к борьбе с окислительным стрессом.
К сожалению, добавление большего количества антиоксидантов в смесь — это заблуждение. Исследования, проводившиеся на протяжении десятилетий, не обнаружили никаких признаков того, что добавки с антиоксидантами помогают организму или бороться со старением. Проведенное в 2007 г. метаисследование выявило небольшое увеличение смертности среди групп, которые дозированно принимали добавки с антиоксидантами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14