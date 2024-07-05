Что такое антиоксиданты и стоит ли принимать их в качестве добавок?

В контексте здорового питания антиоксиданты — это вещества, содержащиеся в продуктах питания, которые помогают защитить биологические молекулы, такие как ДНК, от потенциально разрушительной активности. К этим веществам относятся витамины, такие как витамин С и витамин Е, микроэлементы, такие как селен и цинк, и другие распространенные растительные соединения, такие как ликопин и флавоноиды.