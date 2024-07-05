6 продуктов, которые могут навредить вашей собаке

Виноград нельзя собакам, так как содержащиеся в нем вещества способны привести к необратимому повреждению почек. Ученые пока точно не знают, какая именно составляющая негативно влияет на здоровье животного — на сегодняшний день есть мнение, что это может быть винная кислота. Больше винограда для здоровья собак опасен изюм, так как в нем токсичные вещества находятся в концентрированном состоянии.