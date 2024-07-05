6 продуктов, которые могут навредить вашей собаке

Posted 5 июля, 19:00
Published 5 июля, 19:00
Modified 10 сентября, 03:29
Updated 10 сентября, 03:29
Зеленый и репчатый лук, а также чеснок — популярные добавки к пище, но для собак они ядовиты, так как содержат вещества, способные вызвать окисление клеток в организме животных. Вследствие поедания лука или чеснока у собаки могут появиться такие симптомы, как рвота, вялость, отказ от еды, слабость, бледность десен и изменение цвета мочи.
В шоколаде содержатся два вредных для здоровья собаки вещества — кофеин и теобромин. Они негативно влияют на работу пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем животного, вызывая диарею, рвоту, судороги, тахикардию и мышечную дрожь. Стоит ли говорить о том, что питомцу нельзя давать не только шоколад, но и любые другие продукты с содержанием кофеина и теобромина.
Виноград нельзя собакам, так как содержащиеся в нем вещества способны привести к необратимому повреждению почек. Ученые пока точно не знают, какая именно составляющая негативно влияет на здоровье животного — на сегодняшний день есть мнение, что это может быть винная кислота. Больше винограда для здоровья собак опасен изюм, так как в нем токсичные вещества находятся в концентрированном состоянии.
У собаки, отравившейся свежим или сушеным виноградом, наблюдаются вялость, отсутствие аппетита, обезвоживание и учащенное дыхание, а затем наступает черед рвоты, чрезмерной жажды и увеличенного мочеиспускания, болей в животе и потери сознания.
Тесто для выпечки давать собаке нельзя, так как основную опасность в данном случае представляют спирт и газ, вырабатываемые дрожжами во время брожения. После употребления теста у питомца могут наблюдаться симптомы расстройства желудка (рвота и диарея), повышенная жажда, падение уровня сахара в крови, потеря координации, мышечная дрожь и судороги, а в тяжелых случаях возможна гибель собаки.
Мясо с высоким содержанием жира собакам противопоказано. Конечно, от одного раза ничего не будет, но систематическое употребление животным жирного мяса может привести к воспалению поджелудочной железы (панкреатиту). Кроме того, животным нельзя также давать острую, соленую и жареную пищу.
Все знают, что собакам нельзя сахар, но сахарозаменитель, в частности ксилит, питомцам также вреден. Дело в том, что, попав в собачий организм, ксилит стимулирует повышенную выработку инсулина, в результате чего у животного резко падает сахар в крови и может наступить гипогликемическая кома.
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