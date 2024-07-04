Топ-5 лучших песчаных пляжей в Краснодарском крае

Posted 4 июля, 09:18
Published 4 июля, 09:18
Modified 10 сентября, 01:29
Updated 10 сентября, 01:29
Один из лучших, на мой взгляд, песчаных пляжей в Краснодарском крае находится в Геленджике, а именно — недалеко от местного санатория «Тонкий мыс». Пляж очень благоустроенный, песок мелкий и желтый. Больших волн тут нет, поскольку в море установлены волноломы из бетона, так что для отдыха с маленькими детьми этот пляж подходит идеально.
Кстати, еще один отличный песчаный пляж в Геленджике есть около отеля «Приморье» — он частный, однако посещать его может каждый желающий.
Еще один песчаный пляж, который я могу с уверенностью назвать лучшим в Краснодарском крае, — это Центральный пляж в Анапе. Он очень популярный, здесь всегда много людей, однако лично мне это не мешает. На этом песчаном пляже есть горки, батуты, аттракционы, в аренду можно взять зонтики от солнца и лежаки.
Плюс этого пляжа — мелкий и чистый песок, удобный вход в воду. Именно поэтому здесь предпочитают отдыхать семьи с детьми. К минусам можно отнести водоросли, но появляются они нечасто, в основном в особенно жаркие дни.
Лучший песчаный пляж не только в Сочи, но и во всем Краснодарском крае — это, безусловно, «Ривьера», после масштабной реконструкции и ремонта. Это песчаный пляж, а не галечный, а камни если и встречаются, то только у входа в море.
На песчаном пляже «Ривьера» установлены лежаки и зонты, которые можно арендовать, есть раздевалки, водопровод, можно принять душ. Днем на пляже работают медики и спасатели. Пешком от пляжа можно дойти до местного парка развлечений.
Отличный песчаный пляж в Краснодарском крае на берегу Азовского моря — ейский Центральный городской пляж. Он находится рядом с косой, и лично мне он нравится возможностями для спорта и активного отдыха. Инфраструктура здесь прекрасная — есть кафе, небольшие магазины, аттракционы для детей и взрослых. Сам пляж песчаный и очень ухоженный, однако в сезон здесь может быть довольно много людей.
Витязево находится рядом с Анапой в Краснодарском крае, и местный песчаный пляж мне тоже очень нравится — он называется Центральный. Для комфортного отдыха здесь есть буквально все. Сам пляж находится в уютной бухте с чистым желтым песком. На нем установлены тенты от солнца, лежаки, есть кабинки для переодевания и туалеты.
На пляже можно взять в аренду аквабайк, катамаран. Есть волейбольные площадки, бары и кафе.
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