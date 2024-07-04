Топ-5 лучших песчаных пляжей в Краснодарском крае

Еще один песчаный пляж, который я могу с уверенностью назвать лучшим в Краснодарском крае, — это Центральный пляж в Анапе. Он очень популярный, здесь всегда много людей, однако лично мне это не мешает. На этом песчаном пляже есть горки, батуты, аттракционы, в аренду можно взять зонтики от солнца и лежаки.