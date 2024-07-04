Психологи: выбирать хобби нужно исходя из своего типа личности

Posted 4 июля, 12:02
Published 4 июля, 12:02
Modified 10 сентября, 03:29
Updated 10 сентября, 03:29
Модель личности OCEAN — это пятифакторная модель, которую часто называют большой пятеркой. Согласно этой модели, человек имеет пять основных черт личности:
По словам тренера по стилю жизни Регины Бондс, понимание своих черт личности поможет разобраться, чего мы хотим от жизни, как нам лучше развиваться в отношениях и как научиться понимать людей.
Бондс описывает людей этого типа личности как любознательных.
«У них творческое воображение, они открыты для нового опыта и не боятся рисковать», — говорит она. Таким людям нравятся творческие увлечения: посещение музеев, чтение, занятия декоративно-прикладным искусством, фотография, кулинария.
Эти люди очень чувствительные, они все время думают о том, как окружающие оценивают их поведение.
«Они планируют и любят укладываться в сроки», — характеризует их Регина Бондс.
Лучшие хобби для такого типа — садоводство, волонтерство, стратегические игры, участие в викторинах.
«Эти люди, как правило, очень общительны — пребывание в обществе других людей заряжает их энергией и дает прилив сил», — говорит Бондс.
Представители этого типа личности любят знакомиться с новыми людьми и часто являются для них открытой книгой. Чем им лучше заняться? Записаться на групповые занятия по рисованию или лепке, стать участником дебат-клуба, игровых вечеров, музыкальных групп.
Клинический психолог Моника Вермани объясняет, что такие люди обычно склонны к сотрудничеству и оптимистично смотрят на жизнь: они хорошо ладят с другими и, как правило, добры, заслуживают доверия, альтруистичны. Эксперты рекомендуют им увлечения, в рамках которых они могут помогать другим: волонтерство, поддержка приютов, общественная деятельность, спорт, организация творческих вечеров.
Невротичные люди враждебно воспринимают окружающий мир, считают небезопасным, несущим угрозу. Чаще всего представители этого типа личности испытывают трудности с эмоциональным восстановлением после тяжелых переживаний, им нужны поддержка и забота. Таким персонам нравятся успокаивающие хобби, требующие уединенности и расслабленности: изучение языков, уход за комнатными растениями, медитации, решение головоломок и кроссвордов.
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