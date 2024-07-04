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Posted 4 июля, 12:02

Published 4 июля, 12:02

Modified 10 сентября, 03:29

Updated 10 сентября, 03:29

Психологи: выбирать хобби нужно исходя из своего типа личности

Психологи: выбирать хобби нужно исходя из своего типа личности

4 июля 2024, 12:02
Фото: 1MI
Психологи: выбирать хобби нужно исходя из своего типа личности
Определите собственный тип личности, и вы получите возможность осознанно выбрать хобби, которое по-настоящему увлечет вас и подарит истинное наслаждение. Для определения типа личности психологи рекомендуют использовать модель OCEAN, которая позволит лучше понять свои сильные и слабые стороны.

Что такое модель OCEAN и какие пять типов личности она включает

Модель личности OCEAN — это пятифакторная модель, которую часто называют большой пятеркой. Согласно этой модели, человек имеет пять основных черт личности:

  • экстраверсия;
  • доброжелательность;
  • сознательность;
  • невротизм;
  • открытость.

По словам тренера по стилю жизни Регины Бондс, понимание своих черт личности поможет разобраться, чего мы хотим от жизни, как нам лучше развиваться в отношениях и как научиться понимать людей.

Открытость

Бондс описывает людей этого типа личности как любознательных.

«У них творческое воображение, они открыты для нового опыта и не боятся рисковать», — говорит она. Таким людям нравятся творческие увлечения: посещение музеев, чтение, занятия декоративно-прикладным искусством, фотография, кулинария.
У них творческое воображение, они открыты для нового опыта и не боятся рисковатьУ них творческое воображение, они открыты для нового опыта и не боятся рисковать
У них творческое воображение, они открыты для нового опыта и не боятся рисковать. Фото: Изображение Midjourney

Доброжелательность

Эти люди очень чувствительные, они все время думают о том, как окружающие оценивают их поведение.

«Они планируют и любят укладываться в сроки», — характеризует их Регина Бондс.

Лучшие хобби для такого типа — садоводство, волонтерство, стратегические игры, участие в викторинах.

Лучшие хобби для такого типа — садоводство, волонтерство, стратегические игры, участие в викторинахЛучшие хобби для такого типа — садоводство, волонтерство, стратегические игры, участие в викторинах
Лучшие хобби для такого типа — садоводство, волонтерство, стратегические игры, участие в викторинах. Фото: Изображение Midjourney

Экстраверсия

«Эти люди, как правило, очень общительны — пребывание в обществе других людей заряжает их энергией и дает прилив сил», — говорит Бондс.

Представители этого типа личности любят знакомиться с новыми людьми и часто являются для них открытой книгой. Чем им лучше заняться? Записаться на групповые занятия по рисованию или лепке, стать участником дебат-клуба, игровых вечеров, музыкальных групп.

Представителям этого типа личности рекомендуется записаться на групповые занятия по рисованию или лепке, стать участником дебат-клубаПредставителям этого типа личности рекомендуется записаться на групповые занятия по рисованию или лепке, стать участником дебат-клуба
Представителям этого типа личности рекомендуется записаться на групповые занятия по рисованию или лепке, стать участником дебат-клуба. Фото: 1MI

Сознательность

Клинический психолог Моника Вермани объясняет, что такие люди обычно склонны к сотрудничеству и оптимистично смотрят на жизнь: они хорошо ладят с другими и, как правило, добры, заслуживают доверия, альтруистичны. Эксперты рекомендуют им увлечения, в рамках которых они могут помогать другим: волонтерство, поддержка приютов, общественная деятельность, спорт, организация творческих вечеров.

Эксперты рекомендуют таким людям увлечения, в рамках которых они могут помогать другим: волонтерство, поддержка приютов, спортЭксперты рекомендуют таким людям увлечения, в рамках которых они могут помогать другим: волонтерство, поддержка приютов, спорт
Эксперты рекомендуют таким людям увлечения, в рамках которых они могут помогать другим: волонтерство, поддержка приютов, спорт. Фото: Изображение Midjourney

Невротизм

Невротичные люди враждебно воспринимают окружающий мир, считают небезопасным, несущим угрозу. Чаще всего представители этого типа личности испытывают трудности с эмоциональным восстановлением после тяжелых переживаний, им нужны поддержка и забота. Таким персонам нравятся успокаивающие хобби, требующие уединенности и расслабленности: изучение языков, уход за комнатными растениями, медитации, решение головоломок и кроссвордов.

Невротичным людям нравятся успокаивающие хобби, требующие уединенности и расслабленности: изучение языков, уход за комнатными растениями, медитацииНевротичным людям нравятся успокаивающие хобби, требующие уединенности и расслабленности: изучение языков, уход за комнатными растениями, медитации
Невротичным людям нравятся успокаивающие хобби, требующие уединенности и расслабленности: изучение языков, уход за комнатными растениями, медитации. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Все материалы авторов#Хобби#Психология
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