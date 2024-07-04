Психологи: выбирать хобби нужно исходя из своего типа личности

Клинический психолог Моника Вермани объясняет, что такие люди обычно склонны к сотрудничеству и оптимистично смотрят на жизнь: они хорошо ладят с другими и, как правило, добры, заслуживают доверия, альтруистичны. Эксперты рекомендуют им увлечения, в рамках которых они могут помогать другим: волонтерство, поддержка приютов, общественная деятельность, спорт, организация творческих вечеров.