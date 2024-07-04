Правильный способ очистки окон без разводов

Posted 4 июля, 10:33
Published 4 июля, 10:33
Modified 10 сентября, 03:28
Updated 10 сентября, 03:28
Частота мытья окон зависит от места расположения дома, погодных условий и личных предпочтений. Многие люди предпочитают мыть окна дважды в год — весной и осенью, а кто-то делает это чаще. Эксперты рекомендуют мыть наружную часть окон по мере загрязнения, а внутреннюю — раз в две недели.
Лучше всего мыть окна тогда, когда на них не попадают прямые лучи солнца. Дело в том, что солнце слишком быстро высушивает стекла, из-за чего на них образуются разводы от моющего средства. Идеальным вариантом для мытья окон может стать утреннее или дневное время, а также пасмурный день.
Для мытья оконных стекол можно использовать специализированную покупную химию или сделать раствор самостоятельно, добавив в воду белого уксуса в пропорции 50 мл на стакан воды или несколько капель нашатырного спирта. Наносить моющий раствор на стекла можно с помощью тряпки или пульверизатора. Если же на окнах имеются жировые загрязнения, можно добавить в раствор немного средства для мытья посуды.
Лучше использовать салфетки для мытья окон, изготовленные из микрофибры. Излишки влаги желательно снять резиновым скребком, а затем следует тщательно протереть стекло чистой сухой тканью, чтобы не осталось разводов. Особое внимание при этом следует уделить углам. Также нужно протереть губкой оконный проем, подоконник и карниз, чтобы убрать накопившуюся пыль и грязь.
Кстати, чтобы уменьшить количество пыли на стеклах и подоконнике, следует чаще делать в помещении влажную уборку и стирать шторы.
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