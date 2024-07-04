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Posted 4 июля, 10:33

Published 4 июля, 10:33

Modified 10 сентября, 03:28

Updated 10 сентября, 03:28

Правильный способ очистки окон без разводов

Правильный способ очистки окон без разводов

4 июля 2024, 10:33
Фото: 1MI
Правильный способ очистки окон без разводов
Чистые окна — лицо вашего дома. А еще через чистые оконные стекла в помещение проникает больше дневного света, поэтому к их мойке следует отнестись со всей ответственностью. Из этой статьи вы узнаете, как вымыть окна снаружи и внутри так, чтобы на них не осталось разводов.

Как часто следует мыть окна

Частота мытья окон зависит от места расположения дома, погодных условий и личных предпочтений. Многие люди предпочитают мыть окна дважды в год — весной и осенью, а кто-то делает это чаще. Эксперты рекомендуют мыть наружную часть окон по мере загрязнения, а внутреннюю — раз в две недели.

Частота мытья окон зависит от места расположения дома, погодных условий и личных предпочтенийЧастота мытья окон зависит от места расположения дома, погодных условий и личных предпочтений
Частота мытья окон зависит от места расположения дома, погодных условий и личных предпочтений. Фото: 1MI

Как правильно мыть окна

Лучше всего мыть окна тогда, когда на них не попадают прямые лучи солнца. Дело в том, что солнце слишком быстро высушивает стекла, из-за чего на них образуются разводы от моющего средства. Идеальным вариантом для мытья окон может стать утреннее или дневное время, а также пасмурный день.

Для мытья оконных стекол можно использовать специализированную покупную химию или сделать раствор самостоятельно, добавив в воду белого уксуса в пропорции 50 мл на стакан воды или несколько капель нашатырного спирта. Наносить моющий раствор на стекла можно с помощью тряпки или пульверизатора. Если же на окнах имеются жировые загрязнения, можно добавить в раствор немного средства для мытья посуды.

Лучше всего мыть окна тогда, когда на них не попадают прямые лучи солнцаЛучше всего мыть окна тогда, когда на них не попадают прямые лучи солнца
Лучше всего мыть окна тогда, когда на них не попадают прямые лучи солнца. Фото: 1MI

Лучше использовать салфетки для мытья окон, изготовленные из микрофибры. Излишки влаги желательно снять резиновым скребком, а затем следует тщательно протереть стекло чистой сухой тканью, чтобы не осталось разводов. Особое внимание при этом следует уделить углам. Также нужно протереть губкой оконный проем, подоконник и карниз, чтобы убрать накопившуюся пыль и грязь.

Кстати, чтобы уменьшить количество пыли на стеклах и подоконнике, следует чаще делать в помещении влажную уборку и стирать шторы.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов
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