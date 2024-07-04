Правильный способ очистки окон без разводов

Лучше всего мыть окна тогда, когда на них не попадают прямые лучи солнца. Дело в том, что солнце слишком быстро высушивает стекла, из-за чего на них образуются разводы от моющего средства. Идеальным вариантом для мытья окон может стать утреннее или дневное время, а также пасмурный день.