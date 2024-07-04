Как ускорить рост волос: лайфхаки

Posted 4 июля, 09:10
Published 4 июля, 09:10
Modified 10 сентября, 03:28
Updated 10 сентября, 03:28
На первый взгляд, звучит не очень логично, однако это правило действительно работает: чем чаще вы стрижете волосы, тем быстрее они растут. Сами по себе стрижки на скорость роста не влияют, а просто помогают избавиться от секущихся кончиков, но именно они делают волосы ломкими и не дают им расти. Секущиеся кончики приводят к уменьшению длины волос, кроме того, волосы выглядят менее гладкими, объемными и блестящими.
Питание во многом определяет красоту и силу волос, а также скорость их роста. Организму необходимы витамины и микроэлементы. Особенно эффективны в этом смысле продукты с высоким содержанием белка — орехи, бобовые, нежирные сорта рыбы, мяса. При дефиците белка и микроэлементов с витаминами волосы растут хуже и даже начинают выпадать.
Для того чтобы волосы росли быстрее и выглядели красивыми, необходимо компенсировать недостаток витаминов. Рекомендуется принимать специальные поливитамины для ногтей, кожи и волос. В составе таких комплексов есть витамины группы В, С, а также биотин. Стоит ориентироваться на комплексы с железом, цинком, а также с омега-3 жирными кислотами.
Регулярность мытья волос напрямую влияет на их вид и состояние. Если вы используете в рамках таких процедур шампуни дважды или трижды в неделю, волосы эффективно восстанавливаются и получают необходимое количество влаги. Предпочтение стоит отдавать шампуням, которые уплотняют волосы и придают им объем.
Пользу может принести маска, кондиционер, а также специальные средства для распутывания волос. При регулярном использовании они предотвращают повреждение структуры волос. К слову, маску можно сделать и своими руками, из тех ингредиентов, которые есть под рукой, например из корицы. Такое средство улучшает кровообращение в коже головы, что способствует интенсивному росту волос.
Вряд ли получится отращивать волосы и одновременно осветлять их, поскольку окрашивание наносит волосам определенный вред. Осветлитель деформирует кутикулу волос, в результате кончики становятся ломкими и секутся. Так что на этапе отращивания волос от осветления лучше отказаться.
Термическая укладка не слишком полезна для волос, хотя она и делает прическу эффектной. На время, отведенное на отращивание волос, от такого способа укладки лучше отказаться. Если на это пойти вы не готовы, обязательно используйте в процессе специальные средства для термозащиты. Они сведут риск повреждения волос в процессе термической укладки к минимуму.
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