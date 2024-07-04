Как ускорить рост волос: лайфхаки

На первый взгляд, звучит не очень логично, однако это правило действительно работает: чем чаще вы стрижете волосы, тем быстрее они растут. Сами по себе стрижки на скорость роста не влияют, а просто помогают избавиться от секущихся кончиков, но именно они делают волосы ломкими и не дают им расти. Секущиеся кончики приводят к уменьшению длины волос, кроме того, волосы выглядят менее гладкими, объемными и блестящими.