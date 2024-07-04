Как правильно очистить расческу

Для того чтобы помыть расческу, раствор необходимо подогреть до температуры в 40 градусов. Далее необходимо при помощи обычной пилки для волос или зубочистки удалить с расчески крупные частицы грязи, а после опустить саму расческу в моющий раствор и оставить в нем на 20 минут. За это время все загрязнения растворятся. После этого расческа тщательно моется в этом же составе. Если загрязнения все-таки останутся, их можно удалить с расчески при помощи зубной щетки.