Как правильно очистить расческу

Posted 4 июля, 09:22
Published 4 июля, 09:22
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
На расческе, которой регулярно пользуются, скапливаются мельчайшие чешуйки волос, остатки кожного сала, а также пыль. Все это попадает на кожу головы и влияет на ее состояние не самым благоприятным образом. Если не мыть расческу регулярно и продолжать ей пользоваться, волосы со временем утрачивают объем, становятся ломкими, тусклыми, быстро пачкаются.
Для ухода за расческой можно использовать раствор, который легко приготовить из теплой воды и небольшого количества жидкого мыла (примерно одна столовая ложка). Все вместе тщательно перемешивается. Также в раствор можно добавить немного нашатырного спирта или уксуса.
Для того чтобы помыть расческу, раствор необходимо подогреть до температуры в 40 градусов. Далее необходимо при помощи обычной пилки для волос или зубочистки удалить с расчески крупные частицы грязи, а после опустить саму расческу в моющий раствор и оставить в нем на 20 минут. За это время все загрязнения растворятся. После этого расческа тщательно моется в этом же составе. Если загрязнения все-таки останутся, их можно удалить с расчески при помощи зубной щетки.
Многие пользуются деревянными, пластиковыми или керамическими массажными расческами. Их тоже можно быстро и без проблем помыть, очистить от загрязнений — при помощи карандаша или ножниц либо зубной щетки. Этими приспособлениями с расчески убирается крупный мусор, волосы, а затем она окунается в раствор и еще раз очищается от загрязнений. Обработать нужно будет все элементы расчески, в том числе подушку. Затем расческа промывается в проточной воде и аккуратно вытирается бумажной салфеткой.
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