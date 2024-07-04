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Posted 4 июля, 09:22

Published 4 июля, 09:22

Modified 9 сентября, 23:19

Updated 9 сентября, 23:19

Как правильно очистить расческу

4 июля 2024, 09:22
Рассказываем, почему за расческой необходимо ухаживать регулярно и как правильно ее мыть.

Зачем мыть расческу

На расческе, которой регулярно пользуются, скапливаются мельчайшие чешуйки волос, остатки кожного сала, а также пыль. Все это попадает на кожу головы и влияет на ее состояние не самым благоприятным образом. Если не мыть расческу регулярно и продолжать ей пользоваться, волосы со временем утрачивают объем, становятся ломкими, тусклыми, быстро пачкаются.

На расческе, которой регулярно пользуются, скапливаются мельчайшие чешуйки волос, остатки кожного сала, а также пыльНа расческе, которой регулярно пользуются, скапливаются мельчайшие чешуйки волос, остатки кожного сала, а также пыль
На расческе, которой регулярно пользуются, скапливаются мельчайшие чешуйки волос, остатки кожного сала, а также пыль. Фото: Изображение Midjourney

Чем мыть расческу

Для ухода за расческой можно использовать раствор, который легко приготовить из теплой воды и небольшого количества жидкого мыла (примерно одна столовая ложка). Все вместе тщательно перемешивается. Также в раствор можно добавить немного нашатырного спирта или уксуса.

Как чистить и мыть расческу

Для того чтобы помыть расческу, раствор необходимо подогреть до температуры в 40 градусов. Далее необходимо при помощи обычной пилки для волос или зубочистки удалить с расчески крупные частицы грязи, а после опустить саму расческу в моющий раствор и оставить в нем на 20 минут. За это время все загрязнения растворятся. После этого расческа тщательно моется в этом же составе. Если загрязнения все-таки останутся, их можно удалить с расчески при помощи зубной щетки.

Как мыть массажную расческу

Многие пользуются деревянными, пластиковыми или керамическими массажными расческами. Их тоже можно быстро и без проблем помыть, очистить от загрязнений — при помощи карандаша или ножниц либо зубной щетки. Этими приспособлениями с расчески убирается крупный мусор, волосы, а затем она окунается в раствор и еще раз очищается от загрязнений. Обработать нужно будет все элементы расчески, в том числе подушку. Затем расческа промывается в проточной воде и аккуратно вытирается бумажной салфеткой.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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