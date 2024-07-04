Чем опасно слишком низкое кровяное давление?

Posted 4 июля, 03:47
Published 4 июля, 03:47
Modified 10 сентября, 03:25
Updated 10 сентября, 03:25
Если показатели артериального давления имеют значения ниже 90/60 мм рт. ст., оно считается низким. Большинство врачей не считают это проблемой, если только снижение не связано с определенными симптомами:
При наличии хотя бы одного из признаков необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.
Эпизоды гипотонии, по свидетельствам врачей, чаще всего бывают при этих состояниях:
Дефицит питательных веществ, таких как низкий уровень витамина В12 и фолиевой кислоты, также может привести к анемии.
Если ваше кровяное давление всегда находится на низком уровне, и это не сопровождается опасными симптомами, обычно причин для беспокойства нет.
«Но когда вы чувствуете, что проблема рецидивирует, и вы не можете четко объяснить свое состояние, нужно обратиться к врачу, — говорит доктор кардиолог, доктор медицинских наук Вилли Лоуренс.
Если давление внезапно падает и вы испытываете головокружение, следует обратиться к своему лечащему врачу. Он оценит ситуацию, чтобы исключить основные проблемы, такие как внутреннее кровотечение, серьезная инфекция или аллергическая реакция.
Все будет зависеть от причины возникновения низкого кровяного давления. После обследования врач может дать следующие рекомендации:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14