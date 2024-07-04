newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля, 03:47

Published 4 июля, 03:47

Modified 10 сентября, 03:25

Updated 10 сентября, 03:25

Чем опасно слишком низкое кровяное давление?

Чем опасно слишком низкое кровяное давление?

4 июля 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney
Чем опасно слишком низкое кровяное давление?
Для некоторых людей низкое кровяное давление — это вариант нормы, таких пациентов называют гипотониками. Однако когда высокое кровяное давление снизилось внезапно, это является поводом для беспокойства.

Что такое опасно низкое кровяное давление?

Если показатели артериального давления имеют значения ниже 90/60 мм рт. ст., оно считается низким. Большинство врачей не считают это проблемой, если только снижение не связано с определенными симптомами:

  • спутанность сознания или проблемы с концентрацией внимания;
  • головокружение;
  • обморок;
  • усталость;
  • боль в шее или спине;
  • нечеткое зрение;
  • тошнота;
  • учащенное сердцебиение;
  • одышка.

При наличии хотя бы одного из признаков необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Если показатели артериального давления имеют значения ниже 90/60 мм рт. ст., оно считается низкимЕсли показатели артериального давления имеют значения ниже 90/60 мм рт. ст., оно считается низким
Если показатели артериального давления имеют значения ниже 90/60 мм рт. ст., оно считается низким. Фото: Изображение Midjourney

В каких ситуациях может понизиться давление?

Эпизоды гипотонии, по свидетельствам врачей, чаще всего бывают при этих состояниях:

  • подъем после длительного постельного режима
  • первые два триместра беременности
  • потеря большого количества крови
  • обезвоживание
  • наличие эндокринных проблем: гипотиреоз, диабет, болезнь надпочечников,

Дефицит питательных веществ, таких как низкий уровень витамина В12 и фолиевой кислоты, также может привести к анемии.

Дефицит питательных веществ, таких как низкий уровень витамина В12 и фолиевой кислоты, также может привести к анемииДефицит питательных веществ, таких как низкий уровень витамина В12 и фолиевой кислоты, также может привести к анемии
Дефицит питательных веществ, таких как низкий уровень витамина В12 и фолиевой кислоты, также может привести к анемии. Фото: Изображение Midjourney

Нужна ли медицинская помощь при гипотонии?

Если ваше кровяное давление всегда находится на низком уровне, и это не сопровождается опасными симптомами, обычно причин для беспокойства нет.

«Но когда вы чувствуете, что проблема рецидивирует, и вы не можете четко объяснить свое состояние, нужно обратиться к врачу, — говорит доктор кардиолог, доктор медицинских наук Вилли Лоуренс.

Если давление внезапно падает и вы испытываете головокружение, следует обратиться к своему лечащему врачу. Он оценит ситуацию, чтобы исключить основные проблемы, такие как внутреннее кровотечение, серьезная инфекция или аллергическая реакция.

Если давление внезапно падает и вы испытываете головокружение, следует обратиться к своему лечащему врачуЕсли давление внезапно падает и вы испытываете головокружение, следует обратиться к своему лечащему врачу
Если давление внезапно падает и вы испытываете головокружение, следует обратиться к своему лечащему врачу. Фото: 1MI

Как лечить гипотонию

Все будет зависеть от причины возникновения низкого кровяного давления. После обследования врач может дать следующие рекомендации:

  • носить компрессионные чулки,
  • пить больше воды,
  • избегать стрессов, физической нагрузки, переутомления,
  • избегать употребления алкоголя,
  • скорректировать свой рацион питания.
#Алина Ибрагимова#Здоровье#Лечение#Все материалы авторов#Артериальное давление#Давка
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика