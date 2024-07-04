4 вида спорта для беременных, чтобы оставаться активными и легко родить

Если в прошлом вам не нравилась активная жизнь, не рекомендуется внезапно начинать тренировки во время беременности. Вместо этого акушер-гинеколог Аннандейла советует начать активность с размеренной прогулки в течение 5 минут в день, в конечном итоге доводя ее до 30 минут в день. Ходьба — отличный способ оставаться активными во время беременности.