4 вида спорта для беременных, чтобы оставаться активными и легко родить

Posted 4 июля, 13:49
Published 4 июля, 13:49
Modified 10 сентября, 03:30
Updated 10 сентября, 03:30
Дипика Падуконе, индийская актриса, модель, продюсер, филантроп и бизнесвумен, опубликовала снимок, на котором она запечатлена в позе Випарита Карани, или «ноги к стене». Будущая мама объяснила, что если ей не удается потренироваться в течение дня, она обязательно посвятит 5 минут своего времени этой практике.
Следуя примеру беременных звезд, мы подобрали самые лучшие активности, подходящие беременным женщинам.
Эмпирическое правило, которому следует следовать во время беременности, заключается в том, что хотя оставаться активным важно, но нельзя подвергать организм стрессу, перегружая его физическими упражнениями. В этом случае на помощь приходит пренатальная йога, которая может быть мягкой, что делает ее идеально подходящей для беременных женщин.
Диапазон нагрузок, которые можно накладывать на организм время беременности меняется с каждым триместром. Например, согласно отчету Healthline, такие позы, как Джану сиршасана (наклон головы вперед к коленям), Упавишта конасана (широкоугольный наклон вперед в положении сидя) и Марджарьясана-битиласана (кошка-корова), являются лучшими для первого триместра беременности.
Баддха Конасана (поза связанного угла), Баласана (поза ребенка), Триконасана (поза треугольника) и уттанасана (наклон стоя вперед) названы идеальными для второго триместра беременности.
Наконец, Вирабхадрасана II (Поза Воина II), Маласана (поза гирлянды), Сукхасана (легкая поза) и Парсва Савасана (поза трупа на боку) перечислены для третьего триместра беременности.
Пилатес занял лидирующее место в мире фитнеса, он идеально подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки, включая беременных. Как и йога, пилатес также отличается разным уровнем интенсивности тренировок. Акцент на дыхании делает его еще более подходящим для беременных.
Согласно отчету WebMD, практика пилатеса во время беременности позволяет женщинам помочь своему организму лучше адаптироваться к масштабным изменениям, которые он претерпевает. Постоянные занятия помогают укрепить мышцы живота, спины и тазового дна. Пилатес также помогает лучше справляться с растущими болями, которые являются неотъемлемой частью беременности.
Тренировки в воде пользуются большим успехом у беременных женщин. Согласно данным Penn medicine, погружение нижней половины тела под воду позволяет уменьшить тяжесть живота, одновременно снимая нагрузку с позвоночника и таза. Вероятность травм также значительно меньше.
Борьба с плотностью воды сама по себе достаточна для тренировки. Не усложняйте упражнения, делайте простые движения, такие как маршировка, полуприседания, подъем ног и даже просто ходьба по бассейну.
Если в прошлом вам не нравилась активная жизнь, не рекомендуется внезапно начинать тренировки во время беременности. Вместо этого акушер-гинеколог Аннандейла советует начать активность с размеренной прогулки в течение 5 минут в день, в конечном итоге доводя ее до 30 минут в день. Ходьба — отличный способ оставаться активными во время беременности.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14