Топ-7 самых модных обоев для вашего интерьера

К фотообоям мы привыкли относиться как к чему-то морально устаревшему, однако на самом деле они в тренде — но только в том случае, если выбраны правильно. Такие обои смотрятся гораздо более оригинально по сравнению с обычными. Стоит отметить, что выбирать их имеет смысл для больших помещений, с учетом масштаба.