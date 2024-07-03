Топ-7 самых модных обоев для вашего интерьера

Posted 3 июля, 09:15
Published 3 июля, 09:15
Modified 10 сентября, 03:23
Updated 10 сентября, 03:23
Натурализм остается одной из ключевых тенденций в дизайне интерьера, при этом решения становятся все более оригинальными и яркими. Пример — «растительные» обои с броскими принтами. В интерьере их стоит комбинировать с натуральными материалами и соответствующими цветами. Важно придерживаться правила: чем ярче обои, тем менее броским должен быть декор.
В тренде спокойные и приглушенные оттенки — особое внимание дизайнеры рекомендуют обратить на сдержанные оттенки зеленого и коричневого. Обои в таких цветах позволят создать в квартире успокаивающую атмосферу, наполнят ее уютом.
К фотообоям мы привыкли относиться как к чему-то морально устаревшему, однако на самом деле они в тренде — но только в том случае, если выбраны правильно. Такие обои смотрятся гораздо более оригинально по сравнению с обычными. Стоит отметить, что выбирать их имеет смысл для больших помещений, с учетом масштаба.
Минимализм в дизайне интерьера многим успел надоесть, так что максимализм становится трендом очень вовремя. Дизайнеры призывают быть смелее и добавлять в интерьер эклектику, делать его более ярким и самобытным. Такой подход дает простор для реализации самых разных идей.
Принт в виде полос считается классикой, которая остается вне моды. Такой декор уместен и в интерьере — для гостиной, спальни или любого другого помещения можно смело выбирать стильные и изысканные полосатые обои.
В данном случае это потолок, декору которого дизайнеры интерьера советуют уделять особое внимание. Стоит ориентироваться на эту рекомендацию, особенно если есть желание визуально увеличить пространство комнаты. Многие дизайнеры ориентируются на расписные, броские потолки, другие предлагают оклеивать их обоями. В любом случае потолок становится ярким акцентом интерьера и делает пространство максимально цельным.
Этот тренд из мира высокой моды постепенно перешел и в сферу дизайна интерьера. У него немало интересных интерпретаций, в их числе — обои, выдержанные в стиле шинуазри (традиционные восточные мотивы).
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