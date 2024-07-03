Татуировки могут стать причиной лимфомы?

В рамках работы были обследованы все жителей Швеции от 20 до 60 лет, у которых была диагностирована лимфома период с 2007 по 2017 год. Респонденты заполнили анкеты, указав информацию о том, были ли у них когда-либо татуировки. И если были, то какого размера, удаляли ли они их и прочие сведения.