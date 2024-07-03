Татуировки могут стать причиной лимфомы?

Posted 3 июля, 07:09
Published 3 июля, 07:09
Modified 10 сентября, 03:23
Updated 10 сентября, 03:23
Новое исследование сотрудников Лундского университета Швеции показало: у людей с татуировками риск развития такого онкологического заболевания, как лимфома, повышен на 21 процент по сравнению с теми, кто не имеет рисунков на теле.
В рамках работы были обследованы все жителей Швеции от 20 до 60 лет, у которых была диагностирована лимфома период с 2007 по 2017 год. Респонденты заполнили анкеты, указав информацию о том, были ли у них когда-либо татуировки. И если были, то какого размера, удаляли ли они их и прочие сведения.
Результаты показали, что риск развития лимфомы был пиковым в первые два года после нанесения татуировки, затем снизился, но снова вырос 11 лет спустя. Исследователи ожидали, что татуировки большего размера увеличат риск заболевания, но оказалось, что это не так.
Специалист в области эпидемиологии, профессор Кристель Нильсен предполагает, что все дело в чернилах для татуировок.
«Когда краска вводится в кожу, организм интерпретирует это как нечто инородное, в результате активируется иммунная система — вот почему окружающая рисунок область некоторое время после нанесения становится болезненной», — говорит Нильсен.
Чернила для тату выводятся из кожи в лимфатические узлы, которые фильтруют нашу лимфу.
«Они могут содержать канцерогены, такие, например, как тяжелые металлы. А клетки лимфатических узлов являются чувствительными мишенями для них», — делает вывод профессор.
Также доктор добавляет, что, возможно, опасные вещества в составе чернил могут изменять клетки лимфатических узлов, что и вызывает лимфому, или же причиной заболевания является реакция иммунной системы на чернила.
Шведские исследователи подчеркнули, что полученные результаты не доказывают, что татуировки вызывают лимфому, но «предполагают, что у людей с татуировками повышен риск развития лимфомы».
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