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Posted 3 июля, 07:09

Published 3 июля, 07:09

Modified 10 сентября, 03:23

Updated 10 сентября, 03:23

Татуировки могут стать причиной лимфомы?

Татуировки могут стать причиной лимфомы?

3 июля 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Татуировки могут стать причиной лимфомы?
Все больше людей интересуется татуировками. Многие делают их в декоративных или косметических целях — это перманентный макияж бровей, губ и глаз. Некоторые — в медицинских: к примеру, тату на сосках после мастэктомии. Однако врачи уверяют, что это весьма рискованно. Так чего же следует опасаться?

Новое исследование сотрудников Лундского университета Швеции показало: у людей с татуировками риск развития такого онкологического заболевания, как лимфома, повышен на 21 процент по сравнению с теми, кто не имеет рисунков на теле.

Суть исследования

В рамках работы были обследованы все жителей Швеции от 20 до 60 лет, у которых была диагностирована лимфома период с 2007 по 2017 год. Респонденты заполнили анкеты, указав информацию о том, были ли у них когда-либо татуировки. И если были, то какого размера, удаляли ли они их и прочие сведения.

Результаты показали, что риск развития лимфомы был пиковым в первые два года после нанесения татуировки, затем снизился, но снова вырос 11 лет спустя. Исследователи ожидали, что татуировки большего размера увеличат риск заболевания, но оказалось, что это не так.

Специалист в области эпидемиологии, профессор Кристель Нильсен предполагает, что все дело в чернилах для татуировок.

Профессор Кристель Нильсен предполагает, что все дело в чернилах для татуировок.Профессор Кристель Нильсен предполагает, что все дело в чернилах для татуировок.
Профессор Кристель Нильсен предполагает, что все дело в чернилах для татуировок.. Фото: 1MI

Что говорят ученые?

«Когда краска вводится в кожу, организм интерпретирует это как нечто инородное, в результате активируется иммунная система — вот почему окружающая рисунок область некоторое время после нанесения становится болезненной», — говорит Нильсен.

Чернила для тату выводятся из кожи в лимфатические узлы, которые фильтруют нашу лимфу.

«Они могут содержать канцерогены, такие, например, как тяжелые металлы. А клетки лимфатических узлов являются чувствительными мишенями для них», — делает вывод профессор.

Также доктор добавляет, что, возможно, опасные вещества в составе чернил могут изменять клетки лимфатических узлов, что и вызывает лимфому, или же причиной заболевания является реакция иммунной системы на чернила.

Чернила для татуировок могут содержать канцерогены, такие, например, как тяжелые металлы.Чернила для татуировок могут содержать канцерогены, такие, например, как тяжелые металлы.
Чернила для татуировок могут содержать канцерогены, такие, например, как тяжелые металлы.. Фото: 1MI

Шведские исследователи подчеркнули, что полученные результаты не доказывают, что татуировки вызывают лимфому, но «предполагают, что у людей с татуировками повышен риск развития лимфомы».

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Кожа#Все материалы авторов
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