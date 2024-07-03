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Posted 3 июля, 08:28

Published 3 июля, 08:28

Modified 10 сентября, 03:24

Updated 10 сентября, 03:24

Тамара Глоба прогнозирует еще 2 волны массовых отравлений летом 2024 года

Тамара Глоба прогнозирует еще 2 волны массовых отравлений летом 2024 года

3 июля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Массовые отравления в июне — это еще не конец! Знаменитый астролог Тамара Глоба предупредила всех, кто покупает продукты питания и готовые блюда.

В июне 2024 года стали известны массовые случаи отравления людей, причиной которых стала готовая пищевая продукция с содержанием токсинов бактерий ботулизм. Однако, как оказалось, эти отравления не последний случай. Тамара Глоба предупредила, что во втором летнем месяце ожидаются новые случаи массовых заболеваний.

«В июле пристальное внимание нужно уделить точкам общественного питания. Существует большая опасность заражений, инфекций, передаваемых с пищей и готовой едой», — рассказывает астролог.

Отравиться некачественными продуктами можно в течении всего июля 2024 года. Наиболее острые ситуации могут возникнуть в первых числах июля, а так же во вторую декаду месяца — с 10 по 20 июля.

Также в этот период необходимо тщательно следить за детьми, их отдыхом и питанием.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#2024 год#Астрология#Прогноз#Отравление#Июль#Глоба
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