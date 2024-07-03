Семилетний сын Мика Джаггера показал эпические танцевальные движения (видео)

Posted 3 июля, 20:10
Published 3 июля, 20:10
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Деверо был одет в черную куртку-бомбер и черные брюки, и подпевал мелодии, явно наслаждаясь моментом. Об этом пишет mirror.co.uk.
Мелани Хэмрик часто делится новостями о своей жизни с Миком и Деверо. Танцы их сына привлекали внимание публики несколько раз. Так, в мае прошлого года Мелани поделилась клипом, в котором она подбадривала Деверо, танцующего под композицию The Rolling Stones «Imagine Dragons». В клипе он прыгает и кружится, а также садится на шпагат. Его мать подписала видео так: «Мой замечательный, дикий, милый, прекрасный Дев! Я более чем благословлена и благодарна быть его мамой».
Поклонники оценили энтузиазм Деверо. Один из них восторженно сказал: «Он двигается так же, как его папа». Другой пошутил: «Движения как у Джаггера», а третий сказал: «Здорово. Он такой классный маленький мальчик, и некоторые движения он перенял у своей мамы. Или, может быть, у своего папы. Трудно сказать».
Деверо — младший ребенок Мика и единственный с Мелани. Первый ребенок — дочь Карис от актрисы Марши Хант. Она родилась в 1970 году. Всего год спустя у Джаггера с первой супругой Бьянкой родилась вторая дочь, Джейд. Еще четверо детей родились у музыканта от второй супруги, Джерри Холл. Это — дочери Элизабет и Джорджия Мэй, 32 года, а также сыновья Джеймс и Габриэль. В 1999 году у него родился сын Лукас от модели Лусианы Морад Хименес.
Отношения с бывшей балериной Мелани у рокера начались в 2014 году. Впервые они встретились в Японии, когда она была за кулисами концерта Stones. В 2016 году у пары родился сын Деверо.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14