Семилетний сын Мика Джаггера показал эпические танцевальные движения (видео)

Мелани Хэмрик часто делится новостями о своей жизни с Миком и Деверо. Танцы их сына привлекали внимание публики несколько раз. Так, в мае прошлого года Мелани поделилась клипом, в котором она подбадривала Деверо, танцующего под композицию The Rolling Stones «Imagine Dragons». В клипе он прыгает и кружится, а также садится на шпагат. Его мать подписала видео так: «Мой замечательный, дикий, милый, прекрасный Дев! Я более чем благословлена ​​и благодарна быть его мамой».