newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля, 20:10

Published 3 июля, 20:10

Modified 10 сентября, 03:27

Updated 10 сентября, 03:27

Семилетний сын Мика Джаггера показал эпические танцевальные движения (видео)

3 июля 2024, 20:10
Сын вокалиста культовой рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера Деверо продемонстрировал неповторимый стиль своего отца. Его мать Мелани Хэмрик сняла его танец на камеру и выложила видео в социальные сети.

Деверо был одет в черную куртку-бомбер и черные брюки, и подпевал мелодии, явно наслаждаясь моментом. Об этом пишет mirror.co.uk.

Сын Мика Джаггера становится популярным в соцсетях

Мелани Хэмрик часто делится новостями о своей жизни с Миком и Деверо. Танцы их сына привлекали внимание публики несколько раз. Так, в мае прошлого года Мелани поделилась клипом, в котором она подбадривала Деверо, танцующего под композицию The Rolling Stones «Imagine Dragons». В клипе он прыгает и кружится, а также садится на шпагат. Его мать подписала видео так: «Мой замечательный, дикий, милый, прекрасный Дев! Я более чем благословлена ​​и благодарна быть его мамой».

Поклонники оценили энтузиазм Деверо. Один из них восторженно сказал: «Он двигается так же, как его папа». Другой пошутил: «Движения как у Джаггера», а третий сказал: «Здорово. Он такой классный маленький мальчик, и некоторые движения он перенял у своей мамы. Или, может быть, у своего папы. Трудно сказать».

Мик Джаггер — отец 8 детей

Деверо — младший ребенок Мика и единственный с Мелани. Первый ребенок — дочь Карис от актрисы Марши Хант. Она родилась в 1970 году. Всего год спустя у Джаггера с первой супругой Бьянкой родилась вторая дочь, Джейд. Еще четверо детей родились у музыканта от второй супруги, Джерри Холл. Это — дочери Элизабет и Джорджия Мэй, 32 года, а также сыновья Джеймс и Габриэль. В 1999 году у него родился сын Лукас от модели Лусианы Морад Хименес.

Отношения с бывшей балериной Мелани у рокера начались в 2014 году. Впервые они встретились в Японии, когда она была за кулисами концерта Stones. В 2016 году у пары родился сын Деверо.

Читайте также:
Илон Маск стал отцом в 12-й разАктриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка: известен пол малышаСчастливые супруги Виктория и Дэвид Бекхэм готовятся праздновать 25-летие свадьбы
#Марина Колодкина#Видео#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика