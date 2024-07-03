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Posted 3 июля, 04:13

Published 3 июля, 04:13

Modified 10 сентября, 03:21

Updated 10 сентября, 03:21

Самые модные укороченные пиджаки: топ-7 моделей лета-2024

Самые модные укороченные пиджаки: топ-7 моделей лета-2024

3 июля 2024, 04:13
Фото: grazia.ru
Самые модные укороченные пиджаки: топ-7 моделей лета-2024
Укороченный пиджак — идеальный выбор на лето. В жаркие дни такая модель может стать отличной, более удобной и функциональной альтернативой блейзеру. Рассказываем, как выбрать подходящий пиджак и с чем его носить.

Короткий жакет

Самый универсальный вариант — это жакет, доходящий до линии талии. Его можно комбинировать практически с любой одеждой, формируя гармоничные и стильные ансамбли. Более короткие жакеты, как правило, менее практичны — к ним трудно подобрать пару, и они смотрятся далеко не во всех образах.

Комфортный крой

Узкие и плотно облегающие фигуру жакеты постепенно выходят из моды, уступая дорогу моделям более просторного и комфортного кроя. Так что от предметов гардероба, напоминающих болеро, лучше отказаться. Тем более что они способны сделать совершенно ненужный акцент на недостатках фигуры.

Жакеты с подплечниками

Еще один летний хит 2024 года — жакет, дополненный подплечниками. На такую модель стоит особое внимание обратить тем девушкам, которые мечтают о фигуре типа «песочные часы». Жакет с дополнительным объемом в верхней части блестяще справится с этой задачей. Аналогичным образом работают жакеты с асимметричными рукавами.

Льняной пиджак

Лучший выбор на лето — женский жакет, выполненный из натурального льна либо из ткани, в которой присутствуют его волокна. Материалы такого типа пропускают воздух, дышат, так что в выполненной из них одежде совершенно точно не будет жарко даже в самый знойный день. Кроме того, такие пиджаки не слишком плотно прилегают к телу.

Пиджак из костюмной ткани

Жакет из костюмной ткани тоже можно выбирать для летнего гардероба, не переживая, что в нем будет слишком жарко. За счет свободного кроя такие модели не доставляют дискомфорта.

Яркий однотонный жакет

Однотонный жакет, выдержанный в ярком цвете, может стать прекрасной основой для стильного летнего образа. Не стоит переживать, что такая модель будет смотреться слишком броско, — сдержанный крой визуально нейтрализует яркость. Предпочтение стоит отдавать насыщенным гаммам, например синей, винной, алой или даже оливковой.

Жакет с декором

Для девушек, которые не боятся смелых экспериментов, прекрасным выбором на это лето станет жакет с эффектным и броским декором. В качестве украшений могут использоваться банты, металлические булавки, атласные и текстильные аппликации в форме цветов.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Стиль
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