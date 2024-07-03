Самые модные укороченные пиджаки: топ-7 моделей лета-2024

Лучший выбор на лето — женский жакет, выполненный из натурального льна либо из ткани, в которой присутствуют его волокна. Материалы такого типа пропускают воздух, дышат, так что в выполненной из них одежде совершенно точно не будет жарко даже в самый знойный день. Кроме того, такие пиджаки не слишком плотно прилегают к телу.