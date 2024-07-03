Самые модные укороченные пиджаки: топ-7 моделей лета-2024

Posted 3 июля, 04:13
Published 3 июля, 04:13
Modified 10 сентября, 03:21
Updated 10 сентября, 03:21
Самый универсальный вариант — это жакет, доходящий до линии талии. Его можно комбинировать практически с любой одеждой, формируя гармоничные и стильные ансамбли. Более короткие жакеты, как правило, менее практичны — к ним трудно подобрать пару, и они смотрятся далеко не во всех образах.
Узкие и плотно облегающие фигуру жакеты постепенно выходят из моды, уступая дорогу моделям более просторного и комфортного кроя. Так что от предметов гардероба, напоминающих болеро, лучше отказаться. Тем более что они способны сделать совершенно ненужный акцент на недостатках фигуры.
Еще один летний хит 2024 года — жакет, дополненный подплечниками. На такую модель стоит особое внимание обратить тем девушкам, которые мечтают о фигуре типа «песочные часы». Жакет с дополнительным объемом в верхней части блестяще справится с этой задачей. Аналогичным образом работают жакеты с асимметричными рукавами.
Лучший выбор на лето — женский жакет, выполненный из натурального льна либо из ткани, в которой присутствуют его волокна. Материалы такого типа пропускают воздух, дышат, так что в выполненной из них одежде совершенно точно не будет жарко даже в самый знойный день. Кроме того, такие пиджаки не слишком плотно прилегают к телу.
Жакет из костюмной ткани тоже можно выбирать для летнего гардероба, не переживая, что в нем будет слишком жарко. За счет свободного кроя такие модели не доставляют дискомфорта.
Однотонный жакет, выдержанный в ярком цвете, может стать прекрасной основой для стильного летнего образа. Не стоит переживать, что такая модель будет смотреться слишком броско, — сдержанный крой визуально нейтрализует яркость. Предпочтение стоит отдавать насыщенным гаммам, например синей, винной, алой или даже оливковой.
Для девушек, которые не боятся смелых экспериментов, прекрасным выбором на это лето станет жакет с эффектным и броским декором. В качестве украшений могут использоваться банты, металлические булавки, атласные и текстильные аппликации в форме цветов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14