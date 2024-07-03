Почему в Сети начали сравнивать Криштиану Роналду и злодея из сериала «Пацаны»?

Posted 3 июля, 19:45
Published 3 июля, 19:45
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Прославленного футболиста на фоне такого поведения сравнивают с Хоумлендером из сериала «Пацаны», считающимся одним из самых пугающих и злобных киноперсонажей нашей современности.
Как сообщает peopletalk.ru, в интернете это обсуждение набрало обороты буквально за несколько часов. Создаются новые и новые мемы, в ситуацию вовлекаются СМИ, создавая настоящий тренд.
Намертво «пришпилил» Роналду к Хоумлендеру Энтони Старр, исполнивший роль того самого суперзлодея. Он репостнул слова звезды футбола, сказанные по завершении матча, на своей странице в соцсети. Согласно заявлению Криштиану, его стимулирует ненависть людей. Спортсмен считает наличие врагов мотивацией.
Стоит напомнить, что португальцы выиграли матч в 1/8 финала Евро-2024, оставив позади Словению по итогам серии пенальти. Криштиану Роналду, который решил более не участвовать в чемпионатах после этого Евро, вышел на поле, чтобы пробить штрафной. При этом он не смог забить мяч в ворота, не дав шанса другим игрокам его команды. И только после его мини-поражения товарищи по команде смогли исправить ситуацию, что в итоге привело к победе.
За такое впечатляющее упорство, которое помогает идти вперед, несмотря на неудачи, он и удостоился сравнения с суперзлодеем Хоумлендером из сериала «Пацаны». Данный персонаж управляет своими супергероями, по-настоящему тираня их, так что желающих ему перечить никогда не находится. Составит ли ему компанию Криштиану Ронадлу в новом сезоне сериала — пока неясно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14