Почему в Сети начали сравнивать Криштиану Роналду и злодея из сериала «Пацаны»?

Стоит напомнить, что португальцы выиграли матч в 1/8 финала Евро-2024, оставив позади Словению по итогам серии пенальти. Криштиану Роналду, который решил более не участвовать в чемпионатах после этого Евро, вышел на поле, чтобы пробить штрафной. При этом он не смог забить мяч в ворота, не дав шанса другим игрокам его команды. И только после его мини-поражения товарищи по команде смогли исправить ситуацию, что в итоге привело к победе.