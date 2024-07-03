Почему успешные люди продолжают становиться еще успешнее

В 2014 году был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что получение даже небольшого вознаграждения в начале проекта запускало цепную реакцию успеха у участников, однако не приводило к равному успеху в будущем. Так, поскольку награды распределялись случайным образом, а не за конкретные заслуги, люди, которые на первом этапе получили стимул в виде вознаграждения, в будущем могли достичь большего, нежели те, кто обладал навыками или талантом, но не получал стимула.