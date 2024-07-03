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Posted 3 июля, 11:49

Published 3 июля, 11:49

Modified 10 сентября, 03:24

Updated 10 сентября, 03:24

Почему успешные люди продолжают становиться еще успешнее

Почему успешные люди продолжают становиться еще успешнее

3 июля 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Почему успешные люди продолжают становиться еще успешнее
Вероятно, вы не раз замечали, что люди, добившиеся определенных высот, с каждым днем становятся все более успешными, подтверждая тем самым правильность расхожего выражения: «Успех порождает успех»? О том, почему так происходит, — читайте в статье.

В 2014 году был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что получение даже небольшого вознаграждения в начале проекта запускало цепную реакцию успеха у участников, однако не приводило к равному успеху в будущем. Так, поскольку награды распределялись случайным образом, а не за конкретные заслуги, люди, которые на первом этапе получили стимул в виде вознаграждения, в будущем могли достичь большего, нежели те, кто обладал навыками или талантом, но не получал стимула.

В итоге исследователи пришли к выводу, что незаслуженный ранний успех (то есть стимул в виде вознаграждения, полученный на старте) создает произвольное неравенство, повышая ожидания таких людей относительно будущих успехов по сравнению с теми, кто не получил начального стимула. Уверенность в себе и ожидание награды становятся стимулами, и с каждым новым успехом человека растут его влиятельность и репутация, упрощается доступ к новым возможностям.

Исследователи пришли к выводу, что незаслуженный ранний успех повышает ожидания людей относительно будущих успеховИсследователи пришли к выводу, что незаслуженный ранний успех повышает ожидания людей относительно будущих успехов
Исследователи пришли к выводу, что незаслуженный ранний успех повышает ожидания людей относительно будущих успехов. Фото: Изображение Midjourney

Эффективные способы добиться успеха

Успешность человека не всегда зависит от его умений и талантов. Это не только стремление к материальному достатку, но также формирование непоколебимой уверенности в себе, ожидание успеха и позитивный настрой, который не дает пасовать перед неудачами. Таким образом, любой человек, имеющий правильную установку, может найти мотивацию к успеху. Вот несколько способов, которые помогут вам этого добиться:

  • поверьте в себя — ожидания формируют нашу жизнь, поэтому стоит отказаться от ограничивающих убеждений. Пересмотрите свои старые убеждения и откажитесь от тех, что подрывают вашу веру в успех. Замените их более реалистичными и позитивными взглядами. Обратите внимание на свои сильные стороны, таланты и достижения и отметьте их. Напоминайте себе о вашем потенциале и способности справляться с трудностями, выходите из зоны комфорта и не бойтесь пробовать что-то новое;
  • будьте оптимистом — практикуйте позитивный внутренний диалог, чтобы укрепить уверенность и самоощущение. Обращайте внимание на свои мысли и меняйте негативные утверждения на положительные;
  • верьте в успех — используйте позитивную мотивацию. Если вам нужно сформировать новую привычку, начните с максимально простых задач и отслеживайте их выполнение.
#Алина Ибрагимова#Общество#Успех#Исследование#Все материалы авторов#Психология
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