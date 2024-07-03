Почему успешные люди продолжают становиться еще успешнее

Posted 3 июля, 11:49
Published 3 июля, 11:49
Modified 10 сентября, 03:24
Updated 10 сентября, 03:24
В 2014 году был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что получение даже небольшого вознаграждения в начале проекта запускало цепную реакцию успеха у участников, однако не приводило к равному успеху в будущем. Так, поскольку награды распределялись случайным образом, а не за конкретные заслуги, люди, которые на первом этапе получили стимул в виде вознаграждения, в будущем могли достичь большего, нежели те, кто обладал навыками или талантом, но не получал стимула.
В итоге исследователи пришли к выводу, что незаслуженный ранний успех (то есть стимул в виде вознаграждения, полученный на старте) создает произвольное неравенство, повышая ожидания таких людей относительно будущих успехов по сравнению с теми, кто не получил начального стимула. Уверенность в себе и ожидание награды становятся стимулами, и с каждым новым успехом человека растут его влиятельность и репутация, упрощается доступ к новым возможностям.
Успешность человека не всегда зависит от его умений и талантов. Это не только стремление к материальному достатку, но также формирование непоколебимой уверенности в себе, ожидание успеха и позитивный настрой, который не дает пасовать перед неудачами. Таким образом, любой человек, имеющий правильную установку, может найти мотивацию к успеху. Вот несколько способов, которые помогут вам этого добиться:
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