Почему люди могут просыпаться в одно и то же время каждую ночь

Posted 2 июля, 21:15
Published 2 июля, 21:15
Modified 10 сентября, 03:23
Updated 10 сентября, 03:23
«Пробуждения — это нормально», — говорит психолог, специализирующийся на медицине сна Мэтью Эббен.
Большинство людей просыпаются в конце цикла сна, который состоит из четырех стадий, которые вы можете проходить от четырех до шести раз за ночь. Глубина вашего сна меняется по мере развития цикла сна, поэтому вы с большей вероятностью проснетесь в определенные моменты цикла, чем в другие. Об этом пишет inverse.com.
«Мы просыпаемся ночью, часто не осознавая, что просыпаемся», — говорит профессор психиатрии и неврологии Дж. Тодд Арнедт. Эббен называет эти кратковременные пробуждения «электрокортикальным возбуждением», утверждая, что они могут длиться всего несколько секунд. Регистрация возбуждения также является нормой, при условии, что вы можете вскоре снова заснуть, говорят эксперты.
Хорошо это или плохо, прерывистые пробуждения становятся более распространенными с возрастом. Это естественное изменение происходит из-за сдвига в физиологии сна, говорит Арнедт. Исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Psychiatric Research, показало, что пробуждения становятся более частыми с возрастом, особенно у тех, кто имел историю пробуждений. Люди в возрасте 65 лет и старше имели самый большой процент ночных пробуждений для своей демографической группы. Треть людей в возрасте 65 лет и старше просыпались каждую ночь по сравнению с 10 процентами испытуемых в возрасте от 18 до 25 лет.
Исследователи до сих пор не до конца понимают, почему многие склонны просыпаться в одно и то же время каждую ночь. Есть индивидуальный циркадный ритм, определяющий циклы сна, реакция тела на изменяющуюся окружающую среду, привычки бодрствования.
Регулярные пробуждения могут быть вызваны многими поведенческими факторами, говорит Арнедт. Такие привычки, как сон днем или обильная еда на ночь, могут заклинить внутренние часы. Просмотр новостей на телефоне, когда вы просыпаетесь среди ночи, также может нарушить ваш циркадный ритм. Даже вечерняя чашка чая может заставить вас проснуться и пойти в туалет.
«Просыпаться на час или два — это ненормально», — говорит Эббен. Попытки вернуться в страну сновидений могут быть признаком бессонницы или трудностей с засыпанием и поддержанием сна. Этот тип отличается от начинающейся бессонницы, когда сложно заснуть с самого начала. Арнедт говорит, что трудности с возвращением ко сну по крайней мере три раза в неделю — повод обратиться к врачу.
По словам Эббена, нужно сосредоточиться на том, как вы себя чувствуете, когда бодрствуете. Возможно, вам не так уж и сложно заснуть.
Упоминаемое ранее исследование показало, что почти четверть респондентов сообщили о пробуждении по крайней мере одну ночь в неделю, а более трети подтвердили пробуждение по крайней мере три ночи в неделю. Но только 40 процентов участников сообщили о других симптомах бессонницы. таким образом, пробуждение ночью — вовсе не редкость.
Арнедт утверждает: если вы не сталкиваетесь с другими симптомами, помимо пробуждения, то беспокоиться не о чем.
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