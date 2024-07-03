Почему люди могут просыпаться в одно и то же время каждую ночь

Хорошо это или плохо, прерывистые пробуждения становятся более распространенными с возрастом. Это естественное изменение происходит из-за сдвига в физиологии сна, говорит Арнедт. Исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Psychiatric Research, показало, что пробуждения становятся более частыми с возрастом, особенно у тех, кто имел историю пробуждений. Люди в возрасте 65 лет и старше имели самый большой процент ночных пробуждений для своей демографической группы. Треть людей в возрасте 65 лет и старше просыпались каждую ночь по сравнению с 10 процентами испытуемых в возрасте от 18 до 25 лет.