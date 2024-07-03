Леопардовая юбка: как и с чем носить ее в 2024 году

Эффектная леопардовая юбка — безусловный акцент любого образа, и это следует учитывать. В повседневном ансамбле ее лучше комбинировать с однотонным и простым верхом, без броского рисунка. Пример — белая майка или топ бандо. При этом яркие гаммы в образе использовать можно. Леопардовый принт отлично сочетается с броскими и сочными оттенками — с синим, голубым или даже красным. Акцентной деталью может стать жакет, трикотажный джемпер или кардиган.