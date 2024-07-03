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Posted 3 июля, 03:25

Published 3 июля, 03:25

Modified 10 сентября, 03:21

Updated 10 сентября, 03:21

Леопардовая юбка: как и с чем носить ее в 2024 году

Леопардовая юбка: как и с чем носить ее в 2024 году

3 июля 2024, 03:25
Фото: grazia.ru
Леопардовая юбка: как и с чем носить ее в 2024 году
Юбка с леопардовым принтом — смелое, но очень удачное решение для летнего образа. Важно использовать ее в правильных комбинациях — рассказываем, с чем и как носить такую юбку.

Белая майка и многослойность

Эффектная леопардовая юбка — безусловный акцент любого образа, и это следует учитывать. В повседневном ансамбле ее лучше комбинировать с однотонным и простым верхом, без броского рисунка. Пример — белая майка или топ бандо. При этом яркие гаммы в образе использовать можно. Леопардовый принт отлично сочетается с броскими и сочными оттенками — с синим, голубым или даже красным. Акцентной деталью может стать жакет, трикотажный джемпер или кардиган.

Жакет

Если образу с леопардовой юбкой хочется придать немного строгости и сдержанности, стоит добавить к нему жакет — обязательно однотонный. Одинаково удачно будут смотреться и жакеты типа оверсайз, и приталенные. Важно, чтобы жакет закрывал бедра, в таком случае одежда не будет визуально нарушать пропорции и делать акцент на недостатках фигуры.

Можно использовать и укороченный женский пиджак, который в этом сезоне считается очень модным. Однако его стилисты советуют комбинировать с юбками высокой или средней посадки, причем длина пиджака должна быть строго до талии. Что касается цвета, то в сочетании с леопардовой юбкой неплохо будет смотреться белый или черный пиджак.

Рубашка

Подчеркнуть элегантность образа с леопардовой юбкой поможет сдержанная белоснежная рубашка строгого кроя. Можно ориентироваться на модели с короткими, длинными рукавами, выбирать свободно сидящие или облегающие, приталенные рубашки. Важный момент — отсутствие декора.

Строгость рубашки визуально уравновесит яркость юбки с леопардовым принтом и поможет сделать образ максимально гармоничным. Его можно будет выбрать даже для офиса.

Блузка

Чтобы летний образ получился контрастным и женственным, в нем леопардовую юбку можно комбинировать с подчеркнуто кокетливыми и романтичными блузками. Важно, чтобы в ее конструкции не было слишком объемных и откровенно лишних деталей. Допустимый максимум — несколько завязок или небольших бантов. Такой декор не будет отвлекать от леопардовой юбки внимание.

Футболка

С леопардовой юбкой стилисты предлагают носить футболки, модели нужно выбирать с не очень крупными надписями или маленькими принтами. Универсальное решение — белоснежная футболка. Она может быть укороченной, поскольку топ не должен визуально делить силуэт на две части. Важно, чтобы футболка не закрывала собой верхнюю часть юбки.

#Алина Ибрагимова#Красота#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды
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