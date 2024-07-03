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Posted 3 июля, 12:56

Published 3 июля, 12:56

Modified 10 сентября, 03:24

Updated 10 сентября, 03:24

Как обрести дополнительный доход: 10 проверенных способов

Как обрести дополнительный доход: 10 проверенных способов

3 июля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Как обрести дополнительный доход: 10 проверенных способов
Возможности для дополнительного заработка есть всегда, нужно только уметь их увидеть. Можно найти подработку как по специальности, так и совсем в другой профессиональной сфере. Как знать, может, со временем она станет вашим основным источником дохода.

Копирайтинг

Если вы хорошо владеете пером, то вам может быть интересна работа копирайтера, который пишет по требованию заказчика различные тематические статьи для сайта или блога.

КопирайтингКопирайтинг
Копирайтинг. Фото: 1MI

Репетитор иностранного языка

Если вы в свое время в совершенстве выучили иностранный язык, то теперь настало время поделиться знаниями за вознаграждение.

Репетитор иностранного языкаРепетитор иностранного языка
Репетитор иностранного языка. Фото: 1MI

Набор текста

Услуги по набору текста все еще востребованы. Правда, среди таких предложений можно нарваться на мошенников, так что будьте осторожны.

Набор текстаНабор текста
Набор текста. Фото: 1MI

Ведение блога

Громкие финансовые успехи известных блогеров не дают покоя? И вы тоже можете начать развивать свое интернет-детище. Правда, процесс это небыстрый, зато перспективный.

Ведение блогаВедение блога
Ведение блога. Фото: 1MI

Графический дизайнер

Для этой работы нужны специальные навыки, и если вы ими обладаете, то всегда сможете найти подработку как иллюстратор, веб-дизайнер, создатель аниме и пр.

Продавец курса

Вы обладаете уникальными знаниями, которыми можете поделиться сразу с целой аудиторией? Знаете ценные приемы в бизнесе, преподаете йогу или являетесь коучем-психологом. Можно создать свой авторский курс обучения, который поможет другим обогатиться знаниями, а вам подзаработать.

Выгул питомцев

Всегда можно договориться с занятыми соседями о том, что вы выгуляете их песика и покормите его, пока их нет дома.

Выгул питомцевВыгул питомцев
Выгул питомцев. Фото: Изображение Midjourney

Бебиситтер

Поработать няней может любая девушка или женщина, у которой есть опыт общения с детьми. Хорошо в этой подработке то, что она всегда востребована.

БебиситтерБебиситтер
Бебиситтер. Фото: Изображение Midjourney

Приготовление еды

Умение готовить — тоже талант. Почему бы не применить его для заработка? Вы можете договориться с ближайшим кафе, чтобы включили вашу выпечку или салаты в меню.

Приготовление едыПриготовление еды
Приготовление еды. Фото: Изображение Midjourney

Автор резюме

Если у вас хороший слог и талант в систематизации информации, мы можете создавать резюме для соискателей.

Автор резюмеАвтор резюме
Автор резюме. Фото: 1MI
#Алина Ибрагимова#Общество#Деньги#Работа#Все материалы авторов
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