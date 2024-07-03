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Posted 3 июля, 14:39

Published 3 июля, 14:39

Modified 10 сентября, 03:25

Updated 10 сентября, 03:25

Художник нарисовал картину по фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка

3 июля 2024, 14:39
Арест Джастина Тимберлейка наделал много шума в Голливуде, а фотография доставленного в полицейский участок артиста широко разошлась по Сети. Это фото даже вдохновило художника Годфри Ломана на создание современного произведения искусства.

Как сообщает peopletalk.ru, Годфри Ломан нарисовал несколько одинаковых картин в стиле поп-арт, изобразив на каждом полотне знаменитость после задержания. Картины привлекли внимание общественности в ходе их презентации на выставочной площадке Romany Kramoris Gallery в Хэмптоне. Одно из американских изданий отмечает, что на выставке картины вызвали большой ажиотаж среди любителей необычных произведений искусства. Многие фотографировали работы художника, а руководство галереи уже отчиталось о продаже трех работ по 520 долларов. Также в галерею обращаются и новые потенциальные покупатели.

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#Знаменитости#Все материалы авторов#Искусство
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