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Posted 3 июля, 12:39

Published 3 июля, 12:39

Modified 10 сентября, 03:25

Updated 10 сентября, 03:25

Актер Джереми Реннер вернулся к жизни и к съемкам после аварии

3 июля 2024, 12:39
Глядя на голливудского актера Джереми Реннера, трудно представить, в каком состоянии он находился полтора года назад — после того, как по нему проехала снегоуборочная машина.

Более 30 переломов, поврежденные череп и глаз, проткнутые ребрами печень и легкое. Авария чуть не унесла жизнь известного актера. Однако он не просто выжил, но смог полностью восстановиться и даже вернуться к своей работе.

Чтобы поддерживать физическую форму, 53-летний актер тренируется почти каждый день. У него есть собственный оборудованный тренажерный зал и персональный тренер.

Несчастный случай

В январе 2023 года Реннер убирал снег перед своим домом. Он вышел из снегоуборочной машины, чтобы поговорить с племянником, пикап которого они только что вытащили из снега. Однако техника начала двигаться. Актер пытался запрыгнуть в кабину, но зацепился, в результате чего оказался под 6-тонным комбайном, работающим на огромных танковых протекторах.

Скорая помощь приехала через 10 минут. Все это время пострадавшему помогали племянник и соседи.

Реннер поделился, что его мысли в этот момент были о том, что он не сможет покататься с дочкой на лыжах, как обещал. А также о том, что ему нужно сосредоточиться на дыхании. В моменты, когда он умирал, думал, что в его жизни больше никогда не будет плохого дня.

В реанимации актер провел 12 суток. Ему было трудно двигаться и выполнять гигиенические процедуры. Когда он пришел в сознание, рядом были его близкие.

Секрет Джереми

Когда с кем-то случается что-то наподобие того, что произошло с Джереми Реннером, окружающие начинают думать, что у таких людей есть какое-то знание, непостижимое для других. По словам актера, у выживших нет секретов. Они просто могут выбрать, что изменить в себе после случившегося, и жить дальше. Как отметил Реннер, столь болезненный опыт научил его любить и принимать любовь.

Сегодня Джереми Реннер прекрасно выглядит, активно трудится над своей физической формой. Он вернулся к работе и снова снимается в кино. Его приглашают в новые крупные проекты. В результате аварии у знаменитости осталось несколько шрамов. Иногда он страдает от судорог.

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