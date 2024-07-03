Актер Джереми Реннер вернулся к жизни и к съемкам после аварии

Реннер поделился, что его мысли в этот момент были о том, что он не сможет покататься с дочкой на лыжах, как обещал. А также о том, что ему нужно сосредоточиться на дыхании. В моменты, когда он умирал, думал, что в его жизни больше никогда не будет плохого дня.