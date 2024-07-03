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Posted 3 июля, 13:37

Published 3 июля, 13:37

Modified 10 сентября, 03:24

Updated 10 сентября, 03:24

5 элементов и трав для снижения давления

5 элементов и трав для снижения давления

3 июля 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
5 элементов и трав для снижения давления
Исследования показывают, что альтернативная медицина дает хорошие результаты при лечении гипертонии. Травы и добавки не смогут заменить медикаменты, но стабилизируют состояние пациента, страдающего от высокого давления.

Боярышник

Растение издавна использовалось для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Плоды и сухие цветки боярышника оказывают на сосуды тонизирующее действие, что помогает стабилизировать кровяное давление.

При гипертонии показан длительный прием боярышника в комплексе с другими медикаментами. Уже после месячного курса лечение давление стабилизируется, проходит тахикардия.

Рыбий жир

Обладает сосудорасширяющим действием за счет образования различных биологически активных соединений, влияющих на сердечный тонус. Особенно эффективен для снижения верхних показателей артериального давления. Кроме того, рыбий жир способствует снижению уровня триглицеридов, большое количество которых может привести к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Прием рыбьего жира после 40 лет является надежным способом предотвратить инфаркты и инсульты.

Магний

Магний поддерживает здоровье сосудов, действуя в качестве антиоксиданта, а также способствует расслаблению кровеносных сосудов. Минерал помогает регулировать кровяное давление и уровень сахара в крови, снижает риска развития диабета.

Пациентам с гипертонией нередко назначают диету с высоким содержанием магния. В нее входят миндаль, тыквенные семечки, шпинат, картофель, арахис.

Магний поддерживает здоровье сосудов, действуя в качестве антиоксиданта, а также способствует расслаблению кровеносных сосудовМагний поддерживает здоровье сосудов, действуя в качестве антиоксиданта, а также способствует расслаблению кровеносных сосудов
Магний поддерживает здоровье сосудов, действуя в качестве антиоксиданта, а также способствует расслаблению кровеносных сосудов. Фото: Изображение Midjourney

Коэнзим Q10

Биологическая добавка помогает увеличить сокращение гладких мыщц, тем самым давая больше энергии сердечной мышце. Исследования показывают, что коэнзим Q10 способствует снижению систолического артериального давления, особенно у пациентов с сахарным диабетом.

Биодобавка включается в состав комбинированной комплексной терапии при артериальной гипертонии. Препарат практически не обладает побочными эффектами и снижает неблагоприятное воздействие некоторых медикаментозных препаратов, применяемых для лечения сердечно-сосудистых патологий.

Биологическая добавка Коэнзим Q10 помогает увеличить сокращение гладких мыщц, тем самым давая больше энергии сердечной мышцеБиологическая добавка Коэнзим Q10 помогает увеличить сокращение гладких мыщц, тем самым давая больше энергии сердечной мышце
Биологическая добавка Коэнзим Q10 помогает увеличить сокращение гладких мыщц, тем самым давая больше энергии сердечной мышце. Фото: 1MI

Фолиевая кислота

Потребление фолиевой кислоты не только способствует снижению кровяного давления, но и снижает риск развития артериальной гипертензии. Препарат поддерживает функционирование сердца и сосудов за счет образования клеток крови — эритроцитов.

Большое содержание фолиевой кислоты в бобовых, свекле, капусте, картофеле, томатах, моркови, шпинате, петрушке, гречке, овсянке, куриных яйцах, рыбной икре, печени, орехах, твороге.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Витамины#Все материалы авторов#Артериальное давление
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