5 элементов и трав для снижения давления

Posted 3 июля, 13:37
Published 3 июля, 13:37
Modified 10 сентября, 03:24
Updated 10 сентября, 03:24
Растение издавна использовалось для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Плоды и сухие цветки боярышника оказывают на сосуды тонизирующее действие, что помогает стабилизировать кровяное давление.
При гипертонии показан длительный прием боярышника в комплексе с другими медикаментами. Уже после месячного курса лечение давление стабилизируется, проходит тахикардия.
Обладает сосудорасширяющим действием за счет образования различных биологически активных соединений, влияющих на сердечный тонус. Особенно эффективен для снижения верхних показателей артериального давления. Кроме того, рыбий жир способствует снижению уровня триглицеридов, большое количество которых может привести к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Прием рыбьего жира после 40 лет является надежным способом предотвратить инфаркты и инсульты.
Магний поддерживает здоровье сосудов, действуя в качестве антиоксиданта, а также способствует расслаблению кровеносных сосудов. Минерал помогает регулировать кровяное давление и уровень сахара в крови, снижает риска развития диабета.
Пациентам с гипертонией нередко назначают диету с высоким содержанием магния. В нее входят миндаль, тыквенные семечки, шпинат, картофель, арахис.
Биологическая добавка помогает увеличить сокращение гладких мыщц, тем самым давая больше энергии сердечной мышце. Исследования показывают, что коэнзим Q10 способствует снижению систолического артериального давления, особенно у пациентов с сахарным диабетом.
Биодобавка включается в состав комбинированной комплексной терапии при артериальной гипертонии. Препарат практически не обладает побочными эффектами и снижает неблагоприятное воздействие некоторых медикаментозных препаратов, применяемых для лечения сердечно-сосудистых патологий.
Потребление фолиевой кислоты не только способствует снижению кровяного давления, но и снижает риск развития артериальной гипертензии. Препарат поддерживает функционирование сердца и сосудов за счет образования клеток крови — эритроцитов.
Большое содержание фолиевой кислоты в бобовых, свекле, капусте, картофеле, томатах, моркови, шпинате, петрушке, гречке, овсянке, куриных яйцах, рыбной икре, печени, орехах, твороге.
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