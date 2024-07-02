Самые короткие звездные браки российских и зарубежных знаменитостей

Позднее актриса призналась, что вступление в брак было ее помощью Томасу, которому нужно было получить разрешение на работу в США. Брак продержался чуть больше месяца, и, по словам Бэрримор, свою роль в расставании сыграла разница в возрасте — избранник был почти на десять лет старше нее.