Самые короткие звездные браки российских и зарубежных знаменитостей

Posted 2 июля, 12:01
Published 2 июля, 12:01
Modified 10 сентября, 03:22
Updated 10 сентября, 03:22
Блогер и модель Ким Кардашьян и ее избранник, спортсмен Крис Хамфрис, состояли в официальном браке всего 72 дня. При этом до брака пара встречалась почти полгода, и предложение Хамфрис сделал по всем правилам — с кольцом.
Свадебная церемония была пышной и яркой, однако сам брак оказался достаточно коротким. Спустя два с половиной месяца Ким Кардашьян подала на развод.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк вступила в первый брак достаточно рано — ей был 21 год. Предложение руки и сердца она получила от Олафа Шварцкопфа, предпринимателя из Германии, и уже спустя несколько дней после знакомства.
Молодожены уехали жить в Германию, где спустя два месяца брак завершился по инициативе Анастасии Заворотнюк. Как рассказывала актриса, супруг сильно изменился, начал пропадать из дома. Чаша терпения Заворотнюк была переполнена, она уехала в Россию, сам брак расторгли лишь спустя год.
Актриса Дрю Бэрримор в возрасте 19 лет вступила в брак с предпринимателем Джереми Томасом. Причем само бракосочетание было очень необычным — пару венчала ясновидящая на Голливудском бульваре.
Позднее актриса призналась, что вступление в брак было ее помощью Томасу, которому нужно было получить разрешение на работу в США. Брак продержался чуть больше месяца, и, по словам Бэрримор, свою роль в расставании сыграла разница в возрасте — избранник был почти на десять лет старше нее.
Певец Женя Белоусов и певица Наталья Ветлицкая вступили в брак в первый день 1989 года, спустя несколько месяцев после рождения у Белоусова дочери. Между артистами вспыхнуло сильное чувство, поэтому с бракосочетанием они решили не тянуть.
Однако брак не продержался и месяца. Женя Белоусов уехал на гастроли, вернулся и узнал, что его жена уже вступила в отношения с другим мужчиной. Брак распался, Белоусов вернулся в семью — бывшая жена его простила, поскольку сильно любила.
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